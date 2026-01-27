Россия сохранила мировое лидерство по экспорту пшеницы в 2025 году

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия по итогам 2025 года сохранила за собой первое место по экспорту пшеницы, сообщила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут на World Grain and Pulses Forum, передает ТАСС.

Она заявила: «С точки зрения экспорта зерновой продукции, в прошлом году экспорт составил 50 млн тонн, в том числе пшеницы мы смогли поставить 41 млн тонн, сохранив первое место по экспорту пшеницы за Россией».

По словам главы Минсельхоза, 78% российского экспорта пшеницы в 2025 году пришлось на страны Африки и Ближнего Востока. Лут отметила, что экспортный потенциал зерновых на 2026 год оценивается в 55 млн тонн, исходя из текущих объемов урожая.

В 2025 году урожай зерновых в России составил около 140 млн тонн, из них 91 млн тонн – это пшеница. Министр подчеркнула, что несмотря на сложные погодные условия в различных регионах, Россия ежегодно стремится наращивать производство и укреплять свою позицию как стабильного поставщика зерна в основные страны-потребители. К 2030 году планируется увеличить урожай зерновых до 170 млн тонн.

Ранее Лут заявила, что Россия готова обеспечить всех партнеров зерном за счет урожая 2025 года. Сезон 2025 года оказался сложным для сельского хозяйства из-за погодных испытаний, роста стоимости кредитов и нехватки кадров, однако природные катаклизмы не помешали российскому агросектору установить новые рекорды.