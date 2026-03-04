Макрон: Удары США по Ирану выходят за рамки международного права

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что удары США и Израиля по Ирану, начавшиеся в субботу и приведшие к гибели верховного лидера Ирана, были совершены «вне международного права», и Париж «не может их одобрить», передает Politico.

Он отметил, что несмотря на то, что ответственность за эскалацию на Ближнем Востоке лежит на Иране, Франция выступает против подобных военных действий.

Во время телевизионного обращения Макрон предупредил, что у конфликта нет очевидного завершения: «Удары, вероятно, продолжатся в ближайшие дни, чтобы ослабить Иран и уничтожить его возможности для ответного удара. В ответ ожидаются дальнейшие атаки Ирана по всему региону», – заявил французский лидер.

Для защиты своих интересов Франция направила авианосец Charles de Gaulle в Средиземное море совместно с истребителями и системами ПВО. Макрон подчеркнул, что поддержка союзников, таких как Катар, Кувейт и ОАЭ, где дислоцированы около 800 французских военных, – вопрос «доверия» Франции.

Франция также перебросила системы ПРО на Кипр, который является членом Евросоюза и стратегическим партнером Парижа. За выходные французские истребители патрулировали небо над ОАЭ, выполняя задачи по обеспечению безопасности, отметил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

В воскресенье иранские беспилотники атаковали французскую военно-морскую базу в ОАЭ, однако жертв среди военных отмечено не было.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Ирана при ООН назвал действия США и Израиля военным преступлением. Губернатор провинции сообщил о гибели 115 учеников в результате удара по школе в Минабе. Тегеран уточнил, что общее число жертв атаки по школе составляет около 160 человек.