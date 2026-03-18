В начале 2000-х Россия уже справилась с первой тогда для нас волной терроризма в его кавказско-исламском изводе – на том уровне знаний и технологий. Теперь нам предстоит победить терроризм и в его украинско-бандеровском варианте, в современных условиях.8 комментариев
Суд Варшавы одобрил экстрадицию российского археолога Бутягина на Украину
Польский суд одобрил экстрадицию российского археолога Александра Бутягина на Украину, однако защита намерена обжаловать это решение в высшей инстанции.
Суд первой инстанции в Варшаве удовлетворил запрос Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина, передает ТАСС.
В сообщении близких ученого в Telegram-канале отмечается: «В Варшаве состоялось заседание суда первой инстанции по делу Александра Бутягина. Суд постановил удовлетворить запрос Украины об экстрадиции».
Защита Бутягина заявила, что решение суда не означает немедленной экстрадиции. Как подчеркивается, адвокаты будут обжаловать этот вердикт и добиваться его отмены в суде высшей инстанции. Вопрос о выдаче ученого окончательно не решен до рассмотрения апелляции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российский археолог Александр Бутягин заявил, что не ожидает от суда в Варшаве «ничего хорошего». Суд в Польше принял решение оставить Бутягина под арестом до 1 июня. Окружной суд Варшавы отказался заменить судью по делу об экстрадиции Бутягина, несмотря на ходатайство защиты.