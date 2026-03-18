Жители Сум бойкотировали минуту молчания в память бойцов ВСУ

В Сумах отмечено резкое снижение поддержки ВСУ среди жителей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Жители города Сумы массово отказываются участвовать в ежедневной минуте молчания по погибшим военнослужащим ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. «В Сумах отмечают, что жители отказываются принимать участие в ежедневной минуте молчания», – заявил источник агентства.

По его словам, на последнюю акцию, где участники вышли с портретами украинских солдат, пришли всего 50 человек. При этом часть присутствующих, как уточнил собеседник, была направлена на мероприятие в приказном порядке из государственных учреждений.

Организаторы отмечают, что подобные мероприятия теряют поддержку среди местных жителей. Причины отказа от участия не приводятся, однако заметно сокращение числа участников по сравнению с прежними подобными акциями.

