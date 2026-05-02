По мнению Ирана, современные нормы морского судоходства были рождены в эпоху доминирования Запада и поэтому сейчас будут подвергаться деструкции, так как баланс сил в мире меняется, что должно быть учтено и в документах международного регулирования.0 комментариев
В Киеве мужчина открыл стрельбу после дорожного конфликта
В Киеве мужчина устроил стрельбу после дорожного конфликта
В районе торгово-развлекательного центра «Республика» в Киеве прохожие задержали мужчину, открывшего огонь из пистолета после ссоры на дороге, сообщают местные издания.
Около торгово-развлекательного центра «Республика» в Киеве мужчина открыл огонь из пистолета после дорожного конфликта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua». Инцидент произошёл после того, как водитель якобы был подрезан другим участником движения.
В сообщении издания говорится: «Стрельба около ТРЦ «Республика» в Киеве. Мужчина открыл огонь после того, как другой водитель его подрезал на дороге».
Прохожие смогли оперативно задержать стрелявшего: они обезоружили мужчину и удерживали его до прибытия полиции. Информация о пострадавших или других деталях происшествия пока не уточняется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 апреля вооруженный мужчина открыл огонь по людям в Голосеевском районе Киева, в результате чего пять человек погибли и десять получили ранения.
Позже выяснилось, что двое полицейских сбежали с места происшествия, оставив гражданских и ребенка без защиты, и одному из взрослых не удалось спастись. А 20 апреля в киевской больнице скончался мужчина, получивший тяжелые ранения во время стрельбы, и число жертв достигло семи человек.