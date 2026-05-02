В Киеве мужчина открыл стрельбу после дорожного конфликта

В Киеве мужчина устроил стрельбу после дорожного конфликта

Tекст: Тимур Шайдуллин

Около торгово-развлекательного центра «Республика» в Киеве мужчина открыл огонь из пистолета после дорожного конфликта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.ua». Инцидент произошёл после того, как водитель якобы был подрезан другим участником движения.

В сообщении издания говорится: «Стрельба около ТРЦ «Республика» в Киеве. Мужчина открыл огонь после того, как другой водитель его подрезал на дороге».

Прохожие смогли оперативно задержать стрелявшего: они обезоружили мужчину и удерживали его до прибытия полиции. Информация о пострадавших или других деталях происшествия пока не уточняется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 апреля вооруженный мужчина открыл огонь по людям в Голосеевском районе Киева, в результате чего пять человек погибли и десять получили ранения.

Позже выяснилось, что двое полицейских сбежали с места происшествия, оставив гражданских и ребенка без защиты, и одному из взрослых не удалось спастись. А 20 апреля в киевской больнице скончался мужчина, получивший тяжелые ранения во время стрельбы, и число жертв достигло семи человек.



