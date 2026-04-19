Двое полицейских сбежали с места стрельбы в Киеве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Двое полицейских покинули место стрельбы в Киеве, оставив без защиты гражданских, в том числе ребенка, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал ТСН. На опубликованном видео видно, что правоохранители, прибывшие на вызов, сразу сбежали после первых выстрелов, не оказав помощи безоружным людям, говорится в сообщении ТСН. В результате один из взрослых мужчин погиб.

Инцидент произошел в Голосеевском районе Киева. Неизвестный открыл стрельбу по прохожим, после чего скрылся в супермаркете и взял заложников. Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что нападавший был ликвидирован при задержании.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, в результате нападения погибли шесть человек, еще 15 получили ранения различной степени тяжести. Генпрокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженный преступник забаррикадировался с заложниками в киевском супермаркете.

Сотрудники полицейского спецназа ликвидировали злоумышленника при штурме здания.

Генеральная прокуратура Украины признала массовый расстрел людей террористическим актом.