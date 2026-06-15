Семья может снова стать основой нашего мира только в том случае, если мы вновь научимся проживать и ценить совместную жизнь, а не отдавать детей на воспитание посторонним людям и пестовать ценности индивидуального успеха.0 комментариев
Ушаков рассказал об откликах на поздравление Путина председателю КНР
Ушаков отметил положительные отклики на поздравление Путина председателю КНР
Помощник президента России Юрий Ушаков обратил внимание на позитивные отклики после поздравления Владимира Путина в адрес председателя КНР Си Цзиньпина.
По словам Ушакова, лидеры двух стран глубоко уважают друг друга и испытывают взаимное доверие, между ними сложились по-настоящему товарищеские отношения, передает РИА «Новости».
«В связи с отмечаемым сегодня председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином днем рождения, ему лично направлено теплое дружеское поздравление от президента России Владимира Владимировича Путина», – рассказал журналистам представитель Кремля.
Сотрудничество государств крепнет в первую очередь благодаря личным усилиям Путина и Си Цзиньпина. Оба политика твердо привержены развитию всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину по случаю дня рождения.
Месяцем ранее Путин назвал китайского коллегу дорогим другом.
Главы России и Китая приняли совместное заявление об углублении двусторонних отношений.