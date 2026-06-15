Все великие рок-песни последних 75 лет – со времени изобретения электрогитары – сыграны всего на двух типах гитар: либо Fender, либо Gibson. И вот теперь немецкий суд запретил не только производителям, но и музыкантам использовать гитары, похожие на Fender Stratoсaster. Это примерно как если бы компания Keds запретила всем носить кеды.2 комментария
Путин поздравил дорогого друга Си Цзиньпина с днем рождения
Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения
Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину по случаю дня рождения.
Путин адресовал теплые слова председателю КНР. В своем обращении президент отметил значительные достижения Китая под руководством Си Цзиньпина в экономике и науке.
«Под Вашим руководством Китайская Народная Республика добивается впечатляющих достижений в экономическом, социальном и научно-техническом развитии, последовательно укрепляет свои позиции на мировой арене», – говорится в тексте телеграммы на сайте Кремля.
«Тепло вспоминаю нашу недавнюю встречу в Пекине, в полной мере подтвердившую позитивную динамику российско-китайских связей на всех основных направлениях. Достигнутые договоренности имеют большое значение для дальнейшего укрепления отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими странами», – отметил Путин.
По словам Путина, Россия и Китай продолжат конструктивный диалог и тесную совместную работу на благо дружественных народов, в интересах построения справедливого, по-настоящему демократического многополярного миропорядка.
«Искренне желаю Вам, дорогой друг, доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности», – заявил Путин.
Ранее официальная встреча лидеров двух государств в Пекине продлилась почти три часа.