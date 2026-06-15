Путин поздравил дорогого друга Си Цзиньпина с днем рождения

Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения

Tекст: Вера Басилая

Путин адресовал теплые слова председателю КНР. В своем обращении президент отметил значительные достижения Китая под руководством Си Цзиньпина в экономике и науке.

«Под Вашим руководством Китайская Народная Республика добивается впечатляющих достижений в экономическом, социальном и научно-техническом развитии, последовательно укрепляет свои позиции на мировой арене», – говорится в тексте телеграммы на сайте Кремля.

«Тепло вспоминаю нашу недавнюю встречу в Пекине, в полной мере подтвердившую позитивную динамику российско-китайских связей на всех основных направлениях. Достигнутые договоренности имеют большое значение для дальнейшего укрепления отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими странами», – отметил Путин.

По словам Путина, Россия и Китай продолжат конструктивный диалог и тесную совместную работу на благо дружественных народов, в интересах построения справедливого, по-настоящему демократического многополярного миропорядка.

«Искренне желаю Вам, дорогой друг, доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности», – заявил Путин.

Ранее официальная встреча лидеров двух государств в Пекине продлилась почти три часа.