Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.22 комментария
Путин указал на проблему с недофинансированием системы ЖКХ
Путин указал на острую проблему недофинансирования ЖКХ Северной Осетии
Проблема с недофинансированием системы жилищно-коммунального хозяйства есть по всей России, но в Северной Осетии она стоит особенно остро, заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с главой республики Сергеем Меняйло.
Владимир Путин обсудил трудности коммунальной сферы с руководителем Северной Осетии Сергеем Меняйло, следует из сообщения на сайте Кремля.
«Система ЖКХ – везде есть проблемы, недофинансирование, но в республике они стоят достаточно остро», – подчеркнул президент.
В свою очередь Сергей Меняйло доложил о закупке нового оборудования для крупнейшего на Северном Кавказе водоканала. Также глава региона добавил, что специалисты проложили 15 километров газопровода для подключения горных сел.
«Очень важно, чтобы люди почувствовали, что качество жизни улучшается», – отреагировал президент.
В феврале президент России Владимир Путин отметил значительные потери воды в системах ЖКХ Северной Осетии.
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о многолетнем накоплении трудностей в коммунальной сфере.
На обновление инфраструктуры до 2030 года потребуется не менее 4,5 трлн рублей.