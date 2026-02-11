  • Новость часаЛавров пообещал честное международное наблюдение на выборах в Госдуму
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Четыре условия устойчивого мира на Украине

    Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Правительство Британии идет на дно на фоне Эпштейн-скандала

    Британское правительство получило несовместимую с жизнью пробоину и самым очевидным образом тонет, увлекая за собой, возможно, и большую часть британского истеблишмента. И не только британского.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Хорошими дипломатами можно быть и в плохие времена

    Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?

    11 февраля 2026, 14:37 • Новости дня

    Путин сообщил о проблеме утечки воды в ЖКХ Северной Осетии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин обратил внимание на значительные потери воды в системах ЖКХ Северной Осетии в ходе встречи с руководителем республики Сергеем Меняйло.

    Путин подчеркнул, что глава республики сам ранее обращал на это внимание, отметив: «Сергей Иванович, есть одна проблема, вы мне сами об этом говорили – большая утечка воды», передает РИА «Новости».

    В ответ Меняйло сообщил, что по поручению президента в Северной Осетии реализуется пилотный проект по модернизации имущества и инфраструктуры ЖКХ. По его словам, цель программы – устранить потери воды и повысить эффективность работы коммунальных систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло.

    Путин отметил важность сохранения памяти о трагедии в Беслане и других терактах.

    Также президент заявил, что в Северной Осетии сохраняется высокий уровень безработицы, превышающий средний показатель по России.

    9 февраля 2026, 14:02 • Новости дня
    Путин поблагодарил москвичей и Собянина за поддержку Донбасса
    Путин поблагодарил москвичей и Собянина за поддержку Донбасса
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным, в ходе беседы глава государства поблагодарил жителей столицы и лично мэра за оказываемую поддержку Донбассу, а также городам-побратимам Донецку и Луганску, сообщили в Кремле.

    Президент России Владимир Путин провел встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным в Кремле, сообщается на сайте Кремля.

    В ходе встречи Владимир Путин поблагодарил москвичей и мэра столицы за поддержку Донбасса. Президент отметил, что жители новых регионов должны чувствовать свою принадлежность к России.

    «Люди должны почувствовать, что Россия рядом, и они часть России», – подчеркнул Путин в диалоге с Сергеем Собяниным.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал предстоящую встречу.

    9 февраля 2026, 06:21 • Новости дня
    Зеленского уличили в попытке обмануть украинцев встречей с Путиным

    Депутат Чепа назвал желание Зеленского встретиться с Путиным попыткой обмануть украинцев

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Настойчивые попытки главы киевского режима Владимира Зеленского организовать переговоры с президентом России Владимиром Путиным являются лишь способом ввести население страны в заблуждение, заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

    «Если это встреча для того, чтобы обмануть общественность, я не вижу целесообразности. Как Зеленский настаивает на встрече с Владимиром Владимировичем – это только для того, чтобы ввести в заблуждение украинский народ», – сказал депутат ТАСС.

    По его словам, российская сторона уже показала готовность к контакту и диалогу на «американском треке».

    Напомним, Зеленский заявлял, что не собирается встречаться с Путиным в Москве.

    Глава украинского МИД Андрей Сибига указывал, что Зеленский может встретиться с российским лидером и обсудить вопросы территорий и будущее Запорожской АЭС.

    11 февраля 2026, 13:10 • Видео
    Россия и ЕС открыли «канал связи»

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    9 февраля 2026, 14:56 • Новости дня
    Путин оценил масштабную реконструкцию Киностудии имени Горького

    Путин похвалил масштабную реконструкцию Киностудии имени Горького

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин положительно оценил итоги реконструкции Киностудии имени Горького, по итогом которой были возведены 56 тыс. новых площадей.

    Президент России Владимир Путин высоко оценил итоги реконструкции Киностудии имени Горького, сообщается на сайте Кремля.

    В ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным глава государства отметил: «Десять павильонов там будет. Здорово».

    Собянин сообщил, что после завершения работ на территории студии появилось 56 тыс. новых площадей.

    На встрече также обсуждалось развитие инновационной инфраструктуры столицы. Мэр Москвы рассказал Путину о планах по запуску новых предприятий, в частности о Центре производства фотошаблонов в Зеленограде, который уже начал работу.

    Президент выразил одобрение проекту, отметив, что в Центре «очень хорошая лаборатория». Кроме того, Собянин сообщил о запуске ряда фармацевтических и спутниковых производств, которые уже входят в число передовых столичных технологий.

    Ранее Владимир Путин заявил о создании в России кинокластера мирового уровня.

    Мэр Москвы Сергей Собянин доложил Путину о развитии метро и обновлении МЦД.

    8 февраля 2026, 20:23 • Новости дня
    Лукашенко и Путин обсудили подготовку заседания ВГС

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе телефонного разговора президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин обсудили подготовку заседания Высшего государственного совета Союзного государства, уделив внимание вопросам интеграции.

    Александр Лукашенко и Владимир Путин вечером 8 февраля обсудили по телефону подготовку заседания Высшего государственного совета Союзного государства, сообщает БЕЛТА. Президенты согласовали ориентировочные сроки встречи, повестку дня и детали организации мероприятия.

    На заседании планируется рассмотреть ключевые направления интеграции между Беларусью и Россией. Особое внимание будет уделено вопросам углубления сотрудничества в различных сферах.

    Кроме того, Лукашенко и Путин обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, уделив отдельное внимание реализации совместных проектов. Лидеры также обсудили международную повестку и развитие ситуации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о проведении в конце февраля заседания Высшего государственного совета Союзного государства с участием президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

    9 февраля 2026, 14:36 • Новости дня
    Путин назвал причину интереса иностранных туристов к Москве

    Путин отметил рост турпотока из стран БРИКС в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил, что иностранные туристы приезжают в Москву, потому что столица впечатляет.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что привлекательность Москвы стала причиной увеличения числа иностранных гостей, отдельно отметив рост турпотока из стран БРИКС, сообщается на сайте Кремля.

    «Если бы Москва не впечатляла, сюда бы не ехали», – сказал Путин во время встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

    В ходе встречи Собянин сообщил, что туристический поток из стран БРИКС в Москву продолжает расти. По его словам, по предварительным подсчетам, в 2025 году Москву посетили около 26 млн туристов. Мэр отметил, что столица сохраняет высокий интерес среди иностранных гостей, что подтверждается свежей статистикой.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту России Владимиру Путину о развитии московского метро и обновлении Московских центральных диаметров.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему люди со всего мира голосуют за Москву ногами.

    9 февраля 2026, 14:31 • Новости дня
    Собянин доложил Путину о развитии метро и обновлении МЦД

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил президенту России Владимиру Путину о продолжении масштабного строительства метро в столице.

    По его словам, открытие первой очереди Троицкой линии стало важным этапом, сейчас активно возводятся Рублево-Архангельское направление, вторая очередь Троицкой линии и Бирюлевская ветка метро, передает РИА «Новости». Кроме того, недавно принято решение о проектировании и строительстве еще одной линии метро в сторону Сколково. Собянин подчеркнул, что городская программа по развитию метрополитена выполняется в полном объеме.

    На прямой линии с гражданами, как отметил мэр, москвичи поднимали вопросы транспортной доступности. По его словам, ежегодно в столице строится около 100 километров новых дорог, большинство из которых представляют собой сложные инженерные сооружения.

    Собянин также сообщил, что сегодня около 1,5 млн жителей, которые ранее пользовались автобусами и личным транспортом, ежедневно пересели на Московские центральные диаметры (МЦД). «Если бы они продолжали передвигаться на своих машинах, был бы просто коллапс на дорогах», – заявил мэр Москвы. Он добавил, что теперь МЦД ежедневно перевозят более двух миллионов пассажиров.

    Президент России высоко оценил темпы обновления поездов на МЦД, отметив рекордную скорость замены подвижного состава в мировом масштабе. Собянин пояснил, что новые поезда на 20% вместительнее старых, которые технически могли бы еще работать, но морально устарели. «Хочется, чтобы было красиво», – согласился президент. «И красиво, и комфортно», – подчеркнул мэр Москвы.

    В январе Путин посетил московское депо «Аминьевское». Там ему продемонстрировали первый беспилотный поезд метро «Москва-2026».

    В сентябре Путин открыл новые станции метро на Троицкой линии в Москве по видеосвязи.

    9 февраля 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин отметил лидерство предприятий радиоэлектроники по выручке в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве предприятия радиоэлектронной промышленности заняли первое место по выручке среди приоритетных отраслей, а количество роботических операций увеличилось в четыре раза, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергея Собянина сообщил, что предприятия радиоэлектронной промышленности вышли на первое место по выручке среди приоритетных отраслей в Москве, сообщается на сайте Кремля.

    «Я посмотрел, первое место по выручке предприятий приоритетных отраслей: радиоэлектроника первое место занимает», – отметил Путин.

    Также президент сообщил о значительном увеличении числа роботических операций в столичных медицинских учреждениях. По его словам, «роботические операции в четыре раза выросли в Москве».

    Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил жителей Москвы и мэра Сергея Собянина за активную поддержку Донбасса.

    10 февраля 2026, 14:45 • Новости дня
    Путин и президент ЮАР обсудили урегулирование ситуации на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе телефонных переговоров лидеры России и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоза обсудили урегулирование ситуации на Украине политико-дипломатическими методами, сообщила пресс-служба Кремля.

    Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафозой, передает Кремль.

    В ходе беседы стороны рассмотрели перспективы расширения взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и ЮАР.

    Особое внимание было уделено ситуации вокруг Украины. Президент ЮАР выразил поддержку усилиям России, направленным на политико-дипломатическое урегулирование конфликта.

    Собеседники также обменялись мнениями по международной повестке дня. Было отмечено значение продолжения координации подходов России и ЮАР, в том числе в рамках «Группы двадцати» и БРИКС.

    В августе прошлого года президенты России и ЮАР обсудили итоги переговоров между Россией и США, а также ситуацию вокруг украинского кризиса.

    Президент России ранее поделился с Рамафозой итогами встречи в Москве со спецпосланником президента США.

    9 февраля 2026, 14:07 • Новости дня
    Путин заявил о гордости за Москву

    Путин: Москва развивается хорошими темпами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва демонстрирует уверенный экономический рост и развитие, заявил президент России Владимир Путин на встрече с мэром столицы Сергеем Собяниным.

    «Москва развивается хорошим темпом. Много раз об этом говорил, и не лишним будет повторить: мы гордимся Москвой», – подчеркнул глава государства, передает РИА «Новости».

    Путин также отметил отличную динамику экономического роста города, подчеркнув, что она год от года продолжает расти.

    Собянин в докладе сообщил, что валовой региональный продукт Москвы с 2019 года увеличился на 28%. Он добавил, что в 2025 году столица сохранила положительную динамику практически во всех отраслях экономики, а также в социальной сфере. По словам мэра, ни одна из городских программ не была остановлена, почти все поставленные задачи были выполнены.

    Особое внимание было уделено развитию промышленности и инвестициям. За шесть лет объем вложений в экономику Москвы вырос более чем на 60%. Собянин напомнил, что в сложные ковидные годы рост сохранялся, власти выполняют задачу по технологической независимости столицы, а инвестиции стали основой будущего развития.

    Площадь промышленных производств в Москве достигла 13 млн кв. метров, и к 2032 году этот показатель собираются увеличить вдвое. Собянин отметил, что с 2010 года промышленные площади выросли с 10 до 13 млн кв. метров, причем современные площадки отличаются высоким качеством. Власти города ставят цель удвоить объем промышленных объектов в ближайшие годы.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о достижениях Москвы в развитии автономных и беспилотных систем. Путин поручил внедрить в регионах практики Москвы в сфере беспилотных систем.

    10 февраля 2026, 13:35 • Новости дня
    Песков сообщил о предстоящей встрече Путина с Голиковой

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле состоится встреча президента России Владимира Путина с вице-премьером Татьяной Голиковой, которая представит доклад, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент России Владимир Путин сегодня встретится в Кремле с вице-премьером Татьяной Голиковой, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул: «Будет с докладом Татьяна Голикова, вице-премьер, которая очень важные области и темы курирует в правительстве». По его словам, Голикова традиционно докладывает президенту об итогах года.

    Отмечается, что накануне, 9 февраля, вице-премьер отметила юбилей: ей исполнилось 60 лет.

    Также Песков заявил, что Владимир Путин во вторник проведет международный телефонный разговор.

    9 февраля 2026, 12:53 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина и Собянина

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин намерен встретиться с мэром Москвы Сергеем Собяниным, который представит президенту доклад о положении дел в столице за прошлый год, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Путин проведет встречу с Собяниным, сообщает ТАСС. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Продолжит президент также работу с регионами. Сегодня наш главный регион, столичный. Мэр Москвы Сергей Собянин будет с докладом у президента», – отметил Песков. Он добавил, что сейчас все главы регионов представляют президенту отчеты о положении дел на подведомственных территориях за прошлый год.

    Песков подчеркнул, что столица играет важную роль как крупнейший мегаполис, технологический, производственный и образовательный центр страны. По его словам, Москва «многоликая», и на встрече есть о чем поговорить и что обсудить.

    Также пресс-секретарь уточнил, что сегодня в расписании президента нет масштабных публичных мероприятий, проходят рабочие встречи и внутренние совещания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом Франции Эммануэлем Макроном не запланирован.

    10 февраля 2026, 14:29 • Новости дня
    Путин заявил о ключевой роли здравоохранения в социальной политике России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин подчеркнул важность вопросов здравоохранения на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой в Кремле.

    Путин на встрече с Голиковой отметил, что вопросы здравоохранения занимают особое место в социальной политике России, передает РИА «Новости».

    «Татьяна Алексеевна, мы хорошо с Вами знаем, что в социальной политике нет второстепенных вопросов. Но даже среди этого всего самого главного здравоохранения занимает особое место», – сказал он.

    Голикова представила доклад об итогах прошлого года по курируемым сферам.

    Предыдущая публичная встреча Путина и Голиковой прошла 21 января на совещании с членами правительства, где обсуждалось сохранение права семей на назначение единого пособия при незначительном превышении дохода над региональным прожиточным минимумом. В декабре Голикова докладывала о кадровом прогнозе и потребностях экономики на заседании Госсовета.

    Накануне, 9 февраля, Голиковой исполнилось 60 лет.

    Ранее Голикова в Национальном центре «Россия» объявила об официальном старте Года единства народов России.

    10 февраля 2026, 09:42 • Новости дня
    Путин поздравил российских дипломатов с профессиональным праздником

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов министерства иностранных дел с Днем дипломатического работника, сообщили в Кремле.

    Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов Министерства иностранных дел с Днем дипломатического работника, сообщается на сайте Кремля.

    «Примите сердечные поздравления по случаю вашего профессионального праздника – Дня дипломатического работника».

    Путин подчеркнул, что в истории российского МИД было много славных эпизодов. Он отметил, что дипломаты всегда достойно служили стране, проявляя патриотизм, верность долгу и высокий профессионализм.

    Он добавил, что необходимо задействовать все внешнеполитические инструменты для обеспечения национальной безопасности, защиты интересов России и создания условий для развития страны.

    Президент назвал приоритетом укрепление связей с союзниками и соседями на пространстве СНГ, продвижение евразийских интеграционных процессов и углубление партнерства с государствами мирового большинства. Особое внимание уделил защите прав соотечественников за рубежом и популяризации русского языка и культуры.

    Путин выразил уверенность, что сотрудники МИД будут продолжать работать творчески и инициативно, пожелал им новых успехов, а ветеранам дипломатической службы – здоровья и долголетия.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал внешнеполитические ориентиры страны в День дипломатического работника.

    Лавров заявил, что атмосферу и суть работы российского внешнеполитического ведомства отражает знаменитая «Песня о тревожной молодости» композитора Александры Пахмутовой на стихи Льва Ошанина.

    9 февраля 2026, 09:29 • Новости дня
    Путин поздравил работников и ветеранов гражданской авиации

    Путин поставил задачу увеличить доступность авиаперевозок к 2030 году

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с профессиональным праздником, отметив, что перед отраслью поставлена задача увеличить к 2030 году доступность перевозок, говорится в телеграмме на сайте Кремля.

    Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с профессиональным праздником.

    «Поздравляю вас с Днем гражданской авиации... Перед вами поставлена серьезная задача – значительно увеличить к 2030 году доступность авиаперевозок. Для этого необходимо продолжать модернизацию аэродромной инфраструктуры, наращивать маршрутную сеть, уделять неустанное внимание внедрению в отрасль цифровых технологий, предлагать современные сервисы для пассажиров и грузоотправителей», – говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля.

    Путин подчеркнул, что гражданская авиация считается одной из стратегических отраслей, играющих важную роль в обеспечении суверенитета страны, развитии экономики и транспортной системы, а также в улучшении качества жизни. Президент отметил, что сотрудники гражданской авиации ежедневно обслуживают воздушные маршруты, отвечают за перевозку миллионов пассажиров и важных грузов.

    Глава государства добавил, что современные работники воздушного флота трудятся с полной отдачей, беря пример с ветеранов отрасли. Он вновь акцентировал внимание на том, что безопасность полетов остается главным приоритетом для всех сотрудников гражданской авиации.

    В завершение своего обращения президент пожелал успехов, крепкого здоровья и всего наилучшего.

    11 февраля 2026, 04:25 • Новости дня
    Песков: Путин не пользуется мессенджерами

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин не пользуется мессенджерами, для коммуникации он пользуется спецсвязью, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Президент не пользуется мессенджерами. Только специальной связью. Это глава государства», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор заявил о планах продолжить введение ограничений в отношении Telegram. Песков выразил сожаление из-за отказа Telegram соблюдать российские законы.

