Путин сообщил о проблеме утечки воды в ЖКХ Северной Осетии

Tекст: Елизавета Шишкова

Путин подчеркнул, что глава республики сам ранее обращал на это внимание, отметив: «Сергей Иванович, есть одна проблема, вы мне сами об этом говорили – большая утечка воды», передает РИА «Новости».

В ответ Меняйло сообщил, что по поручению президента в Северной Осетии реализуется пилотный проект по модернизации имущества и инфраструктуры ЖКХ. По его словам, цель программы – устранить потери воды и повысить эффективность работы коммунальных систем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло.

Путин отметил важность сохранения памяти о трагедии в Беслане и других терактах.

Также президент заявил, что в Северной Осетии сохраняется высокий уровень безработицы, превышающий средний показатель по России.