В хостеле Чебоксар после драки нашли тела двух мужчин

В одном из хостелов Чебоксар после драки между постояльцами обнаружили тела двух мужчин, приехавших из разных регионов, сообщили в полиции региона.
В Чебоксарах после драки в одном из хостелов были обнаружены тела двух мужчин, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД по Чувашии. Инцидент произошёл в заведении на улице Ломоносова. В полицию поступил сигнал о конфликте между постояльцами, после чего на месте были найдены погибшие мужчины в возрасте 48 и 62 лет.
Правоохранители уточнили, что один из погибших приехал в Чебоксары из Тюменской области, второй – из Алтайского края. Подозреваемых в нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, задержали на месте происшествия.
По информации МВД, задержанными оказались жители Смоленской и Кемеровской областей. Их уже доставили в отделение полиции и передали следственным органам для проведения дальнейших процессуальных действий.
