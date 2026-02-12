«Единая Россия» создала совет для обновления народной программы перед выборами

Tекст: Дарья Григоренко

На встрече в Горках Московской области члены совета представили председателю партии Дмитрию Медведеву свои предложения по развитию страны на ближайшие пять лет. В числе обсуждаемых направлений – поддержка ветеранов СВО и их семей, вопросы демографии, обеспечение технологического и культурного суверенитета, пространственное развитие, безопасность и стабильность.

В состав экспертного совета вошли Герои России, ветераны СВО, представители образования, здравоохранения, культуры, промышленности и бизнеса, а также члены профсоюзов и общественных объединений. Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева заявила, что АСИ предложит лучшие идеи от бизнеса, НКО и технологических лидеров. По её словам, программа должна включать как пятилетний горизонт, так и долгосрочные решения по вопросам демографии и сохранения народа.

«Именно демографическая политика, вопросы сбережения народа требуют такого стратегического подхода. Сделано уже много, но предстоит сделать ещё больше. АСИ обладает широкой экспертной сетью в регионах, и мы готовы собирать лучшие идеи от бизнеса, НКО и технологических лидеров, чтобы наполнить программу партии конкретными решениями для достижения национальных целей», – отметила она.

В число предложений вошли меры по поддержке родителей, развитие института семьи и сопровождение женщин на всех этапах материнства.

Ветеран СВО и Герой России Владимир Сайбель отметил, что «Единая Россия» продолжит защищать интересы участников спецоперации, и предложил создать программу трудоустройства ветеранов СВО на предприятия военно-промышленного комплекса, а также адаптацию техники для инвалидов.

Он подчеркнул: «Более 150 законов принято в отношении к участникам специальной военной операции. Локомотивом этой работы, естественно, является »Единая Россия«, депутаты всех уровней, актив партии, волонтёры, »Молодая Гвардия«. Всё направлено на то, чтобы реализовать принятые решения в жизнь. Найти узкие моменты и доработать их. В частности, предлагаем разработать специальную программу по трудоустройству ветеранов СВО на предприятия военно-промышленного комплекса и адаптировать тяжелую технику для ребят, получивших инвалидность. Ребята готовы учиться работать на ней, особенно в сельской местности».

Дмитрий Медведев подчеркнул важность системной поддержки участников СВО и их семей и предложил рассмотреть возможность создания отдельного органа исполнительной власти для этих целей.

Он добавил: «У нас есть все возможности, чтобы делать всё, что нужно для участников СВО прямо сейчас. Масса законов принята. Многое делается на общественных началах. Страна помогает, общественная структура, »Единая Россия« во всё вовлечена, наш молодёжный отряд. Но для того, чтобы это было системным, рассчитанным на более длительную перспективу, может быть, нужно создать специальный орган исполнительной власти. Я говорю в режиме обсуждения. Это наш особый долг перед каждым, кто сегодня защищает страну».

Руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов сообщил, что ОНФ подготовит свои предложения для народной программы, основываясь на вопросах с прямой линии с президентом и обращениях граждан в регионах. Владимир Машков от Союза театральных деятелей и Алексей Лихачёв из «Росатома» также предложили включить в программу инициативы, связанные с поддержкой культуры и развитием атомной отрасли.

Дмитрий Медведев поручил внимательно изучить все поступившие инициативы и пригласил экспертов принять участие в окружных форумах партии. Финализируя встречу, он отметил, что успех партии зависит от способности оставаться близкими к народу и чувствовать реальное положение дел в стране.