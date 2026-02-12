Можно констатировать, что Киев с Европой почти добились своего, а Вашингтон получил от Москвы последнее предупреждение, которое прозвучало в исполнении российского министра иностранных дел.0 комментариев
Отелям напомнили о новых правилах отмены бронирования
С 1 марта все гостиницы, кемпинги и базы отдыха обязаны будут возвращать полную предоплату, если клиент отменит бронь до дня заезда, рассказал зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.
Изменения в правилах бронирования гостиниц вступят в силу с 1 марта 2026 года, сообщает ТАСС.
Согласно новым требованиям, средства размещения будут обязаны возвращать клиентам полную предоплату в случае отказа от брони вплоть до дня заезда. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по туризму Сергей Кривоносов.
Депутат отметил: «С 1 марта 2026 года правила бронирования и проживания станут более прозрачными и удобными для граждан. Значительно усиливается защита клиента при отмене бронирования: при отказе от брони до дня заезда – полный возврат предоплаты». В случае неявки или отмены брони в день заезда отель сможет удержать не более стоимости одних суток, а гарантированная бронь сохранится не менее суток.
В договоре бронирования также станет обязательным указание площади номера, условий отмены, полного перечня услуг и их стоимости. Кривоносов подчеркнул, что это позволит снизить риск скрытых платежей, а требования коснутся всех классифицированных средств размещения, включая гостиницы, кемпинги и базы отдыха.
Еще одно нововведение – с 1 марта неклассифицированные средства размещения не смогут размещаться на агрегаторах, что, по словам депутата, упростит контроль, уменьшит количество спорных ситуаций и поможет бороться с работой в «серой зоне».
