В Омской области нашли уникальный меч саргатской культуры

Археологи нашли в Омской области уникальный железный меч саргатской культуры

Tекст: Елизавета Шишкова

Уникальный артефакт обнаружили археологи в ходе раскопок первого кургана могильника Новопокровка-IV в Горьковском районе Омской области, передает Омское отделение Русского географического общества. Меч был найден в парном ярусном погребении, что само по себе редкость для саргатской культуры.

Клинковое оружие лежало не вдоль тела, а поверх костяка, что может указывать на ритуальный характер подношения. Директор музея археологии и этнографии ОмГПУ Максим Грачев подчеркнул: «В публикациях по вооружению населения раннего железного века лесостепного Зауралья и Западной Сибири сведения о подобной детали обрядности отсутствуют». Это делает находку особенно ценной для изучения погребальных практик.

Исследователи отмечают хорошую сохранность меча, что встречается редко, так как чаще находят лишь фрагменты лезвий, рукоятей или перекрестий. После реставрации стало видно, что меч был специально поврежден в древности – данная практика подтверждается этнографическими и археологическими данными раннекочевнических культур Евразии.

Ведущий научный сотрудник Института истории и археологии УрО РАН Светлана Шарапова добавила, что аналогичную порчу фиксировали и ранее: в 2023 году в кургане Новопокровка-Х был найден бронзовый котел с ритуальным повреждением.

Реставрация артефакта была проведена в мастерских Свердловского областного краеведческого музея художником-реставратором Ольгой Ченченковой при поддержке мецената Алексея Певнева. После завершения научной обработки меч передадут в Омский музей изобразительных искусств им. М.А. Врубеля.

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