В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.5 комментариев
Детская шалость с огнем привела к эвакуации в ТЦ в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде из-за возгорания в игровой комнате торгово-развлекательного центра на Московском шоссе эвакуировали 500 человек, в том числе 100 детей, сообщает главк МЧС по Нижегородской области.
Возгорание на площади один квадратный метр потушили до прибытия спасателей, сообщает ведомство в «Максе».
В результате инцидента никто не пострадал.
«Предположительно, причиной возгорания является детская шалость с огнем. Расследование продолжается», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлое воскресенье из торгового центра на юго-западе Москвы из-за возгорания жировых отложений в вентиляционной шахте эвакуировали около 1,5 тыс. человек.
В начале месяца из здания торгового центра в Новой Москве эвакуировали порядка 150 человек из-за пожара.
В сентябре при возгорании в стерлитамакском торговом центре пострадали 11 человек.