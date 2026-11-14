Детская шалость с огнем привела к эвакуации в ТЦ в Нижнем Новгороде

Tекст: Антон Антонов

Возгорание на площади один квадратный метр потушили до прибытия спасателей, сообщает ведомство в «Максе».

В результате инцидента никто не пострадал.

«Предположительно, причиной возгорания является детская шалость с огнем. Расследование продолжается», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлое воскресенье из торгового центра на юго-западе Москвы из-за возгорания жировых отложений в вентиляционной шахте эвакуировали около 1,5 тыс. человек.

В начале месяца из здания торгового центра в Новой Москве эвакуировали порядка 150 человек из-за пожара.

В сентябре при возгорании в стерлитамакском торговом центре пострадали 11 человек.