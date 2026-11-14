В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.5 комментариев
Беспилотники ВСУ сожгли торговые павильоны в Каховке
Украинские беспилотники нанесли несколько ударов по торговым павильонам на оптовой базе в Каховке Херсонской области в выходной день, когда туда приехали покупатели, сообщил глава округа Павел Филипчук.
«Атака произошла в выходной день, когда люди приехали за покупками. Павильоны сгорели», – сообщил глава Каховского муниципального округа в «Максе».
По его словам, на этой неделе также был уничтожен магазин в поселке Любимовка, из-за чего жителям, особенно пожилым людям, стало труднее добираться до ближайших торговых точек за хлебом и другими товарами первой необходимости.
«Противник безжалостно атакует магазины и торговые точки. От этих ударов страдают мирные жители и предприниматели, которые, несмотря на опасность, продолжают обеспечивать людей продуктами и товарами первой необходимости», – отметил Филипчук.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре украинские боевики обстреляли здание аптеки в Каховке.
Также в октябре Филипчук сообщил об атаке беспилотником ВСУ на центральный рынок города.