Беспилотники ВСУ сожгли торговые павильоны в Каховке

Tекст: Антон Антонов

«Атака произошла в выходной день, когда люди приехали за покупками. Павильоны сгорели», – сообщил глава Каховского муниципального округа в «Максе».

По его словам, на этой неделе также был уничтожен магазин в поселке Любимовка, из-за чего жителям, особенно пожилым людям, стало труднее добираться до ближайших торговых точек за хлебом и другими товарами первой необходимости.

«Противник безжалостно атакует магазины и торговые точки. От этих ударов страдают мирные жители и предприниматели, которые, несмотря на опасность, продолжают обеспечивать людей продуктами и товарами первой необходимости», – отметил Филипчук.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре украинские боевики обстреляли здание аптеки в Каховке.

Также в октябре Филипчук сообщил об атаке беспилотником ВСУ на центральный рынок города.