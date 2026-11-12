Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 31

Метро Москвы взыскало 350 тыс. рублей с упавшего на пути пассажира

Суд в Москве взыскал 350 тыс. рублей с упавшего на рельсы в метро пассажира

Tекст: Дмитрий Зубарев

Инцидент произошел утром 27 января на Арбатско-Покровской линии: мужчина под действием «аптечных наркотиков» упал на рельсы, из-за чего движение пришлось остановить на 10 минут, пишет РИА «Новости».

Отмена двух поездов и внеплановая высадка пассажиров нанесли метрополитену убытки в виде упущенной выгоды. Суд удовлетворил иск предприятия и постановил взыскать с ответчика, который не явился на заседание, 353,2 тыс. рублей, а также расходы на оплату госпошлины.

Ранее за это происшествие мужчину привлекли к административной ответственности за неисполнение требований транспортной безопасности и оштрафовали на 3 тыс. рублей. Кроме того, за употребление сильнодействующих веществ без назначения врача суд назначил ему 10 суток административного ареста. Мужчина признал вину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд назначил девять суток административного ареста жителю столицы за прыжок на пути станции метро «Царицыно» в обнаженном виде.

Также столичный метрополитен взыскал упущенную выгоду с оказавшегося на рельсах станции «Сокол» в состоянии опьянения мужчины.

Кроме того, суд обязал пьяного пассажира выплатить компенсацию за остановку поездов из-за падения на пути в московском метро.