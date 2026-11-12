Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.0 комментариев
Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 31
Собянин сообщил о 31 сбитом на подлете к Москве БПЛА
Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны подавили атаку еще 11 беспилотников, которые летели в сторону Москвы, таким образом общее число сбитых на подлете к столице дронов достигло 31, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Силы ПВО Минобороны отразили атаку еще десяти беспилотников, летевших на Москву, а затем еще 11 дронов, общее число сбитых на подлете к столице дронов достигло 31, сообщил мэр Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – добавил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, средства противовоздушной обороны сбили пять беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы.
Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло десяти.