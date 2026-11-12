Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.0 комментариев
Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву беспилотников
Собянин: Силы ПВО уничтожили пять летевших на Москву беспилотников
Средства противовоздушной обороны сбили пять беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
«Уничтожены пять БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал Собянин в Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Министерство обороны отчиталось об уничтожении 76 украинских дронов над пятью регионами России и Азовским морем.
Средства противовоздушной обороны сбили три направлявшихся в сторону Москвы дрона ВСУ.
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников.