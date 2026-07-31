Учредителя детского центра обвинили в хищении миллионов боксера Цзю

Учредителя детского центра обвинили по делу о мошенничестве против боксера Цзю

Tекст: Мария Иванова

Уголовное производство в отношении создателя развивающего учреждения «Катюша» было инициировано в ноябре 2025 года, передает РИА «Новости».

Поводом послужило заявление знаменитого спортсмена Константина Цзю о невозврате долга в размере семи млн рублей.

Адвокат обвиняемого Ольга Карлова подтвердила статус своего подзащитного. «Моему доверителю было официально предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ... Мой доверитель свою вину не признает», – сообщила юрист.

Сторона защиты считает претензии необоснованными. В ходе очной ставки бизнесмен пояснил, что потратил средства на ремонт и расширение площадей. Однако потерпевший отрицает факт проведения каких-либо строительных работ.

На этой неделе следователи провели проверку показаний на месте без участия самого боксера. Правоохранители осмотрели помещения, зафиксировали улучшения и приобщили к материалам дела технический план обновленного здания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранительные органы возбудили дело о мошенничестве против Игоря Козьякова.

Константин Цзю подал в суд на основателя детского центра из-за невозврата долга.

Следователи вызвали бывшего чемпиона мира по боксу на очную ставку.