Цзю подал в суд на владельца детского центра из-за долга

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы к нему ходили в садик, выручили его, дали деньги. А он не отдает. Мы ходили в этот садик, он попросил денег на развитие садика. Мы ему дали деньги, а он перестал их отдавать. Суды выиграли», – рассказал бывший абсолютный чемпион мира по боксу, передает ТАСС.

Супруга боксера Татьяна уточнила, что от действий создателя центра пострадали еще четыре-пять семей, которые также передавали крупные суммы. Изначально долг перед семьей Цзю составлял 7 млн рублей, но с учетом процентов по договору сумма выросла до 11 млн рублей, сделка была оформлена юридически.

Напомним, правоохранительные органы возбудили уголовное дело против Игоря Козьякова из-за хищения денег у боксера.

В конце прошлого года Константин Цзю публично заступился за обманутую мошенниками певицу Ларису Долину.