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    30 июля 2026, 21:30 • Общество

    Россия создает новую точку давления в Сумской области

    Россия создает новую точку давления в Сумской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков,
    Анастасия Куликова

    Российские войска освободили в Сумской области села Могрица и Малая Слободка. Это событие особо отметил министр обороны Андрей Белоусов, заявив о появлении новых стратегических перспектив для дальнейшего развития успехов на этом направлении. Какие возможности дает контроль над населенными пунктами и куда теперь сместится фокус удара российских сил?

    Контроль над населенным пунктом Могрицы в Сумской области открывает новые стратегические перспективы для дальнейшего наступления. Об этом в четверг в поздравительной телеграмме заявил министр обороны Андрей Белоусов. По данным Минобороны, военным также удалось взять под контроль Малую Слободку.

    Освобождению предшествовали ожесточенные стрелковые бои – не только в самих селах, но и в крупных лесных массивах южнее приграничной зоны. По наблюдению профильных ресурсов, за последнюю неделю российские силы на этом участке успешно отбили не менее восьми крупных контратак ВСУ.

    Могрица – село, в котором ранее проживало около 800 человек. Оно являлось административным центром Могрицкого сельсовета и раскинулось на правом берегу реки Псел. К населенному пункту примыкает большой лесной массив, который активно использовался для создания скрытых оборонительных позиций. Из-за близости к границе и затяжных боевых действий местное население практически полностью покинуло этот район, и к началу 2025 года в селе оставалось несколько десятков человек.

    Малая Слободка, в свою очередь, более скромное поселение: по последним данным, там числился 41 человек, а с началом боевых действий постоянных жителей фактически не осталось. Село расположено на берегу небольшой реки Локня, и как показывает опыт, такие водные преграды и прилегающие низины часто используются для фиксации опорных пунктов. Рядом с селом проходит автомобильная дорога М-02 (европейский маршрут E101), которая связывает Черниговскую и Сумскую области с российской границей.

    Помимо продвижения в Сумской области, российские военные продолжают выполнять боевые задачи и на других направлениях. По данным Минобороны, также установлен контроль над Юрченково в Харьковской области и населенным пунктом Красноярское в Донецкой народной республике.

    «Контроль над Малой Слободкой, Могрицей, Юрченково и Красноярским имеет тактическое и оперативное значение», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов. Как напомнил собеседник, после освобождения Курской области от ВСУ были созданы два плацдарма: первый – Юнаковка, а второй – Мирополье. Оба на открытой местности, а дальше от них простираются леса до города Сумы.

    Именно взятие Могрицы, по словам Анпилогова, позволяет российским военным заходить в этот огромный лесной массив и создавать давление на областной центр. «Наши подразделения, вероятно, применят тактику просачивания. Топографические особенности сыграют на руку бойцам – украинским военным также будет затруднительно применять дроны. Вместе с тем сохраняется минная опасность», – добавил он.

    В перспективе, считает эксперт, у ВСУ значительно ослабнет оборона северо-восточной границы Сум. «При этом противник будет пытаться всеми силами оборонять этот город, поскольку речь идет не просто об областном центре, но и об узле связанности украинской обороны, которая простирается от Ахтырки (юг Сумской области) до Глухова (север)», – рассуждает Анпилогов.

    В этой связи он указал на «грамотную изоляцию» российскими бойцами зоны боевых действий. «Дороги, по которым Сумы снабжаются с запада Украины, подвергаются массированным ударам: выбивается вся логистика, заправочные станции. Цель – максимально затруднить переброску подразделений ВСУ», – детализировал собеседник.

    Впрочем, трактовать взятие Могрицы и Малой Слободки как единый замысел или широкий фронтальный охват, по мнению военкора Федора Громова, все-таки нельзя. «Эти населенные пункты находятся на значительном удалении друг от друга: Малая Слободка расположена в Глуховском районе, а Могрица – значительно южнее. Соответственно, это разные участки фронта с разными оперативными задачами», – подчеркнул эксперт.

    По словам собеседника, в Глуховском районе «мы, по сути, формируем плацдарм». «В окрестностях Могрицы идет операция по срезанию выступа украинской территории, который из-за конфигурации административных границ глубоко врезается в территорию Курской области. Срезание этого выступа позволит в существенной степени обезопасить наши приграничные территории», – пояснил Громов. Что касается заявления министра обороны Белоусова о новых стратегических перспективах, открывающихся после освобождения Могрицы, то здесь логика прозрачна.

    Продвижение российских войск в районе этого села создает прямую угрозу для ключевых логистических маршрутов снабжения украинской группировки в Сумском приграничье.

    «Взятие Могрицы – достаточно крупного села – позволяет срезать тот самый выступ и взять под контроль значительную территорию Сумской области. В перспективе это открывает возможность соединиться с нашими силами, которые действуют в районе поселка Юнаковка. Таким образом, произойдет смыкание двух плацдармов в единый крупный плацдарм на территории Сумской области. Это уже создает реальные перспективы для дальнейшего продвижения непосредственно в направлении города Сумы, который находится достаточно близко от государственной границы», – добавил спикер.

    В скором времени движение российских войск, вероятнее всего, будет ориентировано именно в сторону Сум. «Это основной логистический центр украинской группировки на данном участке фронта. Чем ближе линия фронта придвинется к городу, тем большим количеством видов вооружений мы сможем оказывать огневое воздействие, парализуя снабжение и управление войсками противника. При этом я сомневаюсь, что в обозримой перспективе речь пойдет непосредственно о начале боев за сам город», – прогнозирует Громов.

    Что касается продвижения в Харьковской области, то армия России, отмечает Анпилогов, продолжает работу по созданию буферной зоны.

    «Харьков – важная для противника база снабжения восточного фланга: именно из этого города через Изюм снабжается, например, украинская группировка в Славянске и Краматорске», – отметил он. Как объясняет эксперт, ВС РФ решают две важные задачи: формируют операцию для изоляции Харькова и создают давление по линии Чугуев – Изюм.

    По оценкам аналитика, освобождение Юрченково фактически предрешило судьбу населенного пункта Белый Колодезь. «После падения Белого Колодезя открывается дорога на Великий Бурлук, со взятием которого мы фактически сократим линию фронта и выйдем на берега Северского Донца, создав давление на два главных укрепрайона ВСУ – Чугуев и Изюм», – пояснил спикер.

    «Если говорить о действиях «Центра», то освобождение Красноярского позволило уничтожить силы противника на юго-восточных подступах к Доброполью», – отметил Анпилогов, подчеркнув, что давление на противника на этом участке также усиливается. Он объясняет: с падением Доброполья Украина столкнется с крайне неприятным для себя кризисом на центральной части фронта.

    «Дело в том, что в перспективе для ВС России открывается дорога на Павлоград в Днепропетровской области. Противнику придется перебрасывать резервы для того, чтобы попытаться сохранить связанность фронта. Это крайне сложная задача, которую украинская армия может и не решить в нынешнем состоянии», – заключил аналитик.

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