Tекст: Антон Антонов

«Подразделения второго батальона 104 обр ТерО ВСУ отошли с занимаемых позиций в районе Малой Слободки. Перед бегством украинские националисты сожгли останки собственных побратимов», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

На Сумском направлении штурмовики «Севера» продолжили движение вглубь Сумской области. Наши войска нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в районах Сум, сел Соханы, Садки, Большой Прикол, Кияница, Уланово, Конотоп, Турья и Краснополье.

В Шосткинском районе стрелковые бои идут в Уланово и Малой Слободке, в Сумском районе штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на 21 участке до 900 м.

Бои не прекращаются в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, поселке Хотень, в окрестностях этих населенных пунктов, а также в лесных массивах южнее Иволжанского. Южнее Иволжанского ВСУ предприняли контратаку силами трех штурмовых групп, однако большая часть украинских националистов была уничтожена.

В Краснопольском районе продолжаются стрелковые бои в лесных массивах и приграничном селе Проходы.

На Харьковском направлении «Северяне» расширяют полосу безопасности, нанося удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Харькова, Лютовки, Карасевки, Цуповки, Рубежного, Петропавловки, Бугаевки, Слизнево, Приколотного, Ивашкино, Колодезного, Мерефы и Дергачей.

Штурмовые подразделения «Северян» продолжают наступление в поселке Казачья Лопань и близлежащих лесных массивах.

По резервам ВСУ в Цуповке, Залютино и Карасевке российская авиация и операторы ударных беспилотников нанесли огневое поражение, были уничтожены украинские штурмовики.

На Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на 14 участках до 500 м. Стрелковые бои продолжаются в селах Ивановка, Юрченково, поселке Белый Колодезь, в Бакшеевке, районе Шевченково, в Веровке и лесных массивах Волчанского района.

На Великобурлукском направлении наши штурмовые группы ведут бои западнее Петра-Ивановки, а также в селах Устиновка и Анищино.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие украинской армии в Сумской области попытались пробраться к своим бывшим укрытиям, но наткнулись на штурмовиков Вооруженных сил России и были уничтожены.

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