На Украине назначили новых заместителей министра обороны

Правительство Украины назначило двух новых заместителей главы Минобороны

Tекст: Вера Басилая

Кабинет министров принял решение о кадровых пополнениях в руководстве военного ведомства страны, передает ТАСС

Представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«Назначить: Галан Любовь Михайловну заместителем министра обороны Украины; Боева Сергея Сергеевича заместителем министра обороны Украины по европейской интеграции», – написал он. Исполняющий обязанности главы ведомства Евгений Хмара уточнил, что Галан займется вопросами «сохранения человеческого капитала армии».

Ранее Боев временно руководил компанией «Украинская оборонная промышленность» и был заместителем Михаила Федорова. Сам Федоров лишился поста министра 14 июля, что спровоцировало массовые протесты с требованиями его возвращения и отставки главкома ВСУ Александра Сырского.

В итоге 22 июля Владимир Зеленский уволил Сырского, назначив на его место Михаила Драпатого. При этом источники отмечают, что вопрос с возвращением прежнего министра обороны власти считают закрытым.

Ранее кабинет министров Украины назначил Евгения Хмару временно исполняющим обязанности главы оборонного ведомства.

Позже Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с поста главнокомандующего армией.

Бывший министр обороны Михаил Федоров отверг предложения о переходе на другие государственные должности.