Если Трамп опасается начать полномасштабную войну против Ирана – на которую у него нет ни сил, ни политического капитала, ни, в конце концов, времени, – то почему бы просто не прекратить боевые действия, без всяких договоров и соглашений? Потому что окончательно посыплется западоцентричный мир.2 комментария
На Украине назначили новых заместителей министра обороны
Правительство Украины назначило двух новых заместителей главы Минобороны
Украинский кабмин утвердил кандидатуры Любови Галан и Сергея Боева на должности заместителей министра обороны Украины.
Кабинет министров принял решение о кадровых пополнениях в руководстве военного ведомства страны, передает ТАСС
Представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук сообщил об этом в своем Telegram-канале.
«Назначить: Галан Любовь Михайловну заместителем министра обороны Украины; Боева Сергея Сергеевича заместителем министра обороны Украины по европейской интеграции», – написал он. Исполняющий обязанности главы ведомства Евгений Хмара уточнил, что Галан займется вопросами «сохранения человеческого капитала армии».
Ранее Боев временно руководил компанией «Украинская оборонная промышленность» и был заместителем Михаила Федорова. Сам Федоров лишился поста министра 14 июля, что спровоцировало массовые протесты с требованиями его возвращения и отставки главкома ВСУ Александра Сырского.
В итоге 22 июля Владимир Зеленский уволил Сырского, назначив на его место Михаила Драпатого. При этом источники отмечают, что вопрос с возвращением прежнего министра обороны власти считают закрытым.
Ранее кабинет министров Украины назначил Евгения Хмару временно исполняющим обязанности главы оборонного ведомства.
Позже Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с поста главнокомандующего армией.
Бывший министр обороны Михаил Федоров отверг предложения о переходе на другие государственные должности.