Демография – не только рождаемость,но и доля дееспособных лет внутри жизни. Можно не наращивать количество людей, а удлинять эффективный срок уже живущих: сжимать болезнь к концу, отодвигать немощь, держать человека в силе дольше.0 комментариев
Кабмин Украины назначил новых исполняющих обязанности глав Минобороны и МИД
Кабинет министров Украины принял кадровые решения, назначив Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны.
Об этом сообщил новый премьер-министр страны Сергей Корецкий, передает RT. Кроме того, Андрей Сибига стал временно исполняющим обязанности главы Министерства иностранных дел.
Накануне Владимир Зеленский поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра обороны. Днем ранее бывший глава ведомства Михаил Федоров опубликовал прощальное сообщение об уходе с должности.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выразил уверенность в сохранении стратегии украинской армии.