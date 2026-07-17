Кабмин Украины назначил новых исполняющих обязанности глав Минобороны и МИД

Минобороны назвало пораженные цели в портах Одессы и Черноморска

ВС России поразили в портах Одессы и Черноморска цеха по сборке БПЛА и катер

Tекст: Вера Басилая

Вооруженные силы России продолжили нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами, сообщает Минобороны.

В порту Одессы поражены объекты портовой инфраструктуры, предназначенные для разгрузки горюче-смазочных материалов, а также резервуары с топливом для обеспечения ВСУ. Кроме того, на территории порта уничтожены два цеха по производству и сборке беспилотников, включая узловую сборку БПЛА средней дальности UJ-22 компании «Укрджет», и склад с боеприпасами.

В порту Черноморска Одесской области ударам подверглись катер и резервуары с горюче-смазочными материалами, также предназначавшимися для снабжения украинских войск.

Накануне российские военные нанесли массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области.

Днем ранее Вооруженные силы России поразили резервуары с топливом в портах Одессы и Черноморска.

В прошлую субботу армия России уничтожила военную инфраструктуру ВСУ в логистических узлах Черноморска и Измаила.