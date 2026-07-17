  • Новость часаМинобороны сообщило о создании единой системы подготовки операторов БПЛА
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    Франция принимается за дешевые убийства пенсионеров
    Минобороны сообщило о создании цифровой вертикали в армии
    Мерц допустил появление новой ядерной доктрины в Европе
    Умерла режиссер КВН Светлана Маслякова
    ФСБ предотвратила теракт у памятника Российскому флоту в Севастополе
    Российские «Ланцеты» уничтожили два безэкипажных катера ВСУ
    В Литве начали извлекать останки советских солдат из братской могилы в Вевисе
    Из-за разрушений в порту Одессы Украина переориентировала экспорт зерна на Дунай
    Рособрнадзор сообщил о внедрении единых учебников по всем предметам
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Бабушки в парках превратились в национальный проект

    Демография – не только рождаемость,но и доля дееспособных лет внутри жизни. Можно не наращивать количество людей, а удлинять эффективный срок уже живущих: сжимать болезнь к концу, отодвигать немощь, держать человека в силе дольше.

    3 комментария
    Андрей Манчук Андрей Манчук США открыли против Кубы «дело врачей»

    Деятельность кубинских медиков всегда вызывала у Вашингтона серьезное недовольство. Согласно оценке экономиста Рикардо Торреса, врачи ежегодно приносят Кубе около пяти миллиардов долларов, что составляет половину всего экспорта Кубы. Эти поступления остаются эффективным средством в борьбе против американской блокады.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ну и где эта ваша демократия

    Абсолютно далек от банального пропагандистского приема: «А у вас негров линчуют». Потому что плевать, что там у вас не так. Если бы не одно «но». Если бы под разговоры о некоей великой западной демократии не пытались растлить, развалить и деморализовать мою собственную страну.

    30 комментариев
    17 июля 2026, 19:30 • Новости дня

    Российские Су-34 разгромили позиции украинской бригады под Харьковом

    Tекст: Денис Тельманов

    Экипажи отечественных бомбардировщиков успешно поразили места скопления личного состава и базы управления беспилотниками украинских войск в районе населенного пункта Колодезное.

    Пилоты Воздушно-космических сил России атаковали временную базу 159-й механизированной бригады армии противника, передает ТАСС. Для выполнения боевой задачи применялись мощные фугасные снаряды.

    «Также авиабомбами ОФАБ-250-270 с УМПК был нанесен удар по пункту временной дислокации личного состава 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в н. п. Колодезное Харьковской области», – заявили в Министерстве обороны.

    Кроме того, военное ведомство сообщило об успешном поражении командных пунктов операторов дронов. Удары пришлись по позициям четвертой бригады Нацгвардии Украины и 414-й отдельной бригады беспилотных систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее российские самолеты Су-34 разгромили позиции 159-й механизированной бригады ВСУ в Донбассе.

    В июне экипаж фронтового бомбардировщика Су-34М уничтожил крупный склад украинских беспилотников под Харьковом.

    В начале года сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик нанес удар авиабомбами по скоплению личного состава противника.

    17 июля 2026, 15:21 • Новости дня
    Электромобили «Атом» начали вручать первым покупателям

    Первые электромобили «Атом» переданы покупателям

    Электромобили «Атом» начали вручать первым покупателям
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Производитель отечественного электрокара «Атом» начал вручать ключи от машин первым владельцам.

    Речь идет о покупателях, оформивших бронирование на стадии ранних предзаказов, передает ТАСС.

    «Компания АО «Кама», разработчик российского электромобиля «Атом», передала первые автомобили клиентам, оформившим бронирование на этапе ранних предзаказов», – сообщили в пресс-службе организации. Представители предприятия добавили, что ранее заказчикам направили официальные приглашения на получение транспорта.

    Согласно утвержденному графику, процесс выдачи машин проходит с 16 июля по 15 октября. До конца текущего года компания планирует передать покупателям еще не менее трех тысяч серийных экземпляров.

    В июне 2026 года электромобиль «Атом» успешно прошел необходимые сертификационные краш-тесты.

    Ранее гендиректор АО «Кама» Игорь Поваразднюк пообещал начать передачу первых машин заказчикам в течение лета

    Сборку предсерийных прототипов электрокара организовали на столичном автозаводе «Москвич».

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    17 июля 2026, 14:33 • Новости дня
    Зеленский заявил о повреждениях объектов «Нафтогаза» в результате взрывов

    Зеленский: Объекты «Нафтогаза» получили ощутимые повреждения после взрывов

    Зеленский заявил о повреждениях объектов «Нафтогаза» в результате взрывов
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объекты компании «Нафтогаз» получили серьезный ущерб в результате взрывов, сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    «К сожалению, есть ощутимые повреждения», – написал украинский лидер в своем Telegram-канале. При этом он не стал уточнять, где именно находятся пострадавшие объекты.

    В начале июля масштабные пожары вспыхнули на добывающих площадках компании в Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

    В конце июня производственные мощности предприятия пострадали в центральной части и на востоке страны.

    В мае нефтегазовые объекты на северо-востоке Украины загорелись из-за существенных повреждений.

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    16 июля 2026, 13:13 • Видео
    Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

    Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

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    17 июля 2026, 13:49 • Новости дня
    Власти Украины решили перезахоронить главу ОУН Коновальца под Киевом
    Власти Украины решили перезахоронить главу ОУН Коновальца под Киевом
    @ Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Украинское правительство постановило перевезти останки главаря ОУН (признана в РФ террористической организацией) Евгения Коновальца из Нидерландов для захоронения на Национальном военном мемориальном кладбище в Киевской области.

    Правительство Украины распорядилось перенести останки лидера признанной в РФ террористической организацией ОУН Евгения Коновальца из Роттердама под Киев, передает РИА «Новости».

    Согласно плану, репатриация будет сопровождаться торжественными мероприятиями при пересечении границы и во время самого захоронения.

    В июле Верховная рада поддержала инициативу Владимира Зеленского о создании национального пантеона, куда планируется включить членов запрещенных ОУН-УПА.

    В мае Владимир Зеленский уже участвовал в перезахоронении другого лидера ОУН Андрея Мельника. Как сообщали местные СМИ, киевские власти также рассматривают возможность переноса останков Степана Бандеры. Действия Киева по героизации нацистских пособников вызывают критику со стороны России и недовольство части польских политиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военкор Александр Коц сообщил о планах украинских властей перезахоронить останки Евгения Коновальца.

    Ранее Верховная рада проголосовала за закон об учреждении «украинского национального пантеона».

    Перед этим администрация Роттердама одобрила запрос Киева о выдаче праха лидера националистов Коновальца.

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    17 июля 2026, 14:45 • Новости дня
    Сырский отозвал из отпусков поддержавших экс-министра обороны Украины военных

    Сырский пригрозил наказать поддержавших Федорова военных ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский начал наказывать военнослужащих, выступивших в защиту бывшего министра обороны Михаила Федорова, запретив им общаться с прессой, заявил бывший замминистра обороны Сергей Стерненко.

    По словам Стерненко, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский срочно отзывает из отпусков военных, поддержавших бывшего министра обороны Михаила Федорова, запрещая им любые контакты со СМИ, передает РИА «Новости».

    «Я знаю, что Сырский лично дал сейчас команду в армии выявлять и максимально быстро возвращать из отпусков тех военных, которые поддержали протест», – заявил Стерненко. Бывший чиновник уточнил, что командование рассылает директивы с требованием не комментировать ситуацию публично и угрожает наказанием.

    В качестве подтверждения Стерненко опубликовал сообщение от украинского военнослужащего. В тексте говорится о телеграмме, которая запрещает бойцам давать интервью и делать публичные заявления. Нарушителям грозят служебные проверки и привлечение к ответственности.

    Ранее Владимир Зеленский анонсировал обновление правительства, после чего последовала отставка премьера Юлии Свириденко и всего кабинета министров

    Зеленский уволил Михаила Федорова из-за конфликта с главнокомандующим Александром Сырским.

    Жители Киева вышли на митинги против отставки министра обороны.

    Заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров оставил свой пост в знак протеста.

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    17 июля 2026, 16:14 • Новости дня
    Умерла режиссер КВН Светлана Маслякова

    Умерла режиссер КВН, вдова Александра Маслякова Светлана Маслякова

    Умерла режиссер КВН Светлана Маслякова
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Не стало известного режиссера и вдовы бессменного руководителя Клуба веселых и находчивых Светланы Масляковой, внесшей огромный вклад в развитие популярной передачи.

    О смерти Светланы Анатольевны Масляковой сообщил Max-канал Международного союза КВН. Она долгие годы работала режиссером проекта и была верной спутницей Александра Маслякова.

    «Ушла из жизни великая женщина-режиссер, чье имя стало символом КВН», – говорится в официальном сообщении. Коллеги отметили, что она ломала стереотипы и прокладывала путь для новых поколений участников.

    Представители клуба подчеркнули, что Светлана Маслякова всегда была примером для начинающих игроков. В сообщении также добавили, что память о ней навсегда сохранится в сердцах участников и поклонников передачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2024 года в возрасте 82 лет ушел из жизни телеведущий Александр Масляков. Перед этим он два года боролся с онкологическим заболеванием.

    Академия Российского телевидения тогда выразила глубокие соболезнования его супруге Светлане Масляковой.

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    17 июля 2026, 14:21 • Новости дня
    Сейм Польши единогласно принял резолюцию о жертвах Волынской резни

    Tекст: Вера Басилая

    Депутаты Сейма единогласно поддержали резолюцию о памяти жертв Волынской резни, отклонив при этом поправки с жестким осуждением действий властей на Украине.

    Депутаты Сейма единогласно поддержали резолюцию о памяти жертв Волынской резни. Документ приурочен к 83-й годовщине трагических событий, передает РИА «Новости».

    Представляя проект, депутат Тадеуш Самборский заявил: «Резолюция отдает дань уважения всем жертвам Волынского преступления в 83-ю годовщину ее апогея».

    Парламентарии также почтили память солдат Армии крайовой и участников самообороны, защищавших мирных граждан. При этом Сейм отказался включать в текст поправки с осуждением действий Киева. Авторы отклоненных инициатив предлагали раскритиковать соседнюю страну за препятствование эксгумации тел и прославление виновников геноцида.

    Исторические споры вокруг массовых убийств польского населения долгие годы осложняют отношения двух государств. Варшава признает эти события геноцидом, возлагая ответственность на украинских националистов. В 2026 году напряженность заметно возросла. Владимир Зеленский посетил церемонию перезахоронения одного из главарей националистов и присвоил подразделению ВСУ имя героев экстремистской организации.

    Министерство обороны Польши пригрозило Украине конфронтацией из-за отказа уважать память жертв Волынской резни.

    Президент республики Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА (признана экстремистской, запрещена в России).

    Глава офиса украинского лидера Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) предрек дальнейшее ухудшение отношений между Киевом и Варшавой.

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    17 июля 2026, 17:24 • Новости дня
    Минобороны сообщило о создании единой системы подготовки операторов БПЛА
    Минобороны сообщило о создании единой системы подготовки операторов БПЛА
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Вооруженных силах России сформирована единая система обучения специалистов по управлению беспилотниками, рассказал заместитель министра обороны Алексей Криворучко на заседании коллегии военного ведомства.

    «Всего за первое полугодие 2026 года подготовлены более 8 тыс. специалистов», – подчеркнул замглавы Минобороны. Его слова приводит канал ведомства в Max.

    В ведомстве пояснили, что учебные центры теперь готовят не только отдельных операторов, но и целые подразделения. В рамках обучения военнослужащие проходят полноценное боевое слаживание с применением штатной техники.

    Ранее в Вооруженных силах России создали новый род войск беспилотных систем. Генеральный штаб запланировал подготовить более 70 тыс. специалистов для этих подразделений в 2026 году.

    Военнослужащие проходят боевое слаживание на полигонах Московского военного округа после трех месяцев обучения.

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    17 июля 2026, 15:54 • Новости дня
    Глава МИД Азербайджана заявил о планах возобновления авиасообщения с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    В ближайшее время планируется восстановить прямое авиасообщение по ряду направлений, прерванное после трагического инцидента с пассажирским лайнером полтора года назад.

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов анонсировал скорое возобновление прямых перелетов между двумя странами, передает ТАСС. По его словам, ограничения были введены после авиакатастрофы самолета компании AZAL в декабре 2024 года.

    «Также в ближайшее время ожидается восстановление прямых полетов по ряду направлений, куда распространялись ограничения после известного трагического случая декабря 2024 года с нашим гражданским самолетом», – подчеркнул дипломат на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

    Крушение пассажирского лайнера Embraer 190, выполнявшего рейс из Баку в Грозный, произошло 25 декабря 2024 года неподалеку от казахстанского Актау. Жертвами трагедии стали 38 человек из 67 находившихся на борту, среди которых были граждане России, Азербайджана, Казахстана и Киргизии.

    В апреле 2026 года российское внешнеполитическое ведомство сообщило об успешном урегулировании последствий инцидента. Москва и Баку договорились о выплате компенсаций за крушение самолета, произошедшее в результате непреднамеренных действий ПВО в воздушном пространстве РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2024 года авиакомпания AZAL приостановила полеты в ряд российских городов из-за катастрофы самолета.

    В прошлом году президент России Владимир Путин заверил азербайджанского лидера Ильхама Алиева в выплате всех компенсаций.

    Сегодня министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о полном урегулировании последствий падения лайнера.

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    17 июля 2026, 17:46 • Новости дня
    Минобороны сообщило о создании цифровой вертикали в армии
    Минобороны сообщило о создании цифровой вертикали в армии
    @ Анастасия Зубкова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В российской армии началось формирование новой цифровой вертикали, сообщил заместитель министра обороны России Дмитрий Щербинин на заседании коллегии военного ведомства.

    «В первом полугодии началось выполнение отдельных положений концепции, а также утверждены частные концепции видов и родов войск Вооружённых сил Российской Федерации. В рамках формирования новой цифровой вертикали в Вооружённых силах в значительной части центральных органов военного управления назначены заместители руководителей по цифровой трансформации», – приводит «Интерфакс» слова Щербинина.

    Основная цель изменений – удержание военно-технического превосходства за счет внедрения искусственного интеллекта и современных технологий. В ведомстве уже развернута локальная справочная система на базе большой языковой модели, которая активно применяется в повседневной работе с опережением графика.

    Параллельно внедряется единая информационная среда для управления финансами, логистикой и имуществом. Использование системы ситуационной осведомленности в зоне спецоперации повысило эффективность ведения боевых действий, обеспечив военным доступ к цифровым сервисам в реальном времени.

    В первом полугодии завершено развертывание функциональных сервисов с обеспечением их безопасности. Во второй половине года планируется внедрение новых инструментов и подключение дополнительных пользователей к инфраструктуре проекта «СВОД».

    В мае президент России назначил Дмитрия Щербинина заместителем министра обороны по цифровым технологиям. В конце июня глава ведомства Андрей Белоусов анонсировал приоритетное внедрение искусственного интеллекта в армии.

    Накануне командующий группировкой войск «Центр» Константин Нечаев доложил об успешном применении информационной системы «Свод».

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    17 июля 2026, 18:40 • Новости дня
    Из-за разрушений в порту Одессы Украина переориентировала экспорт зерна на Дунай
    Из-за разрушений в порту Одессы Украина переориентировала экспорт зерна на Дунай
    @ REUTERS/Yoruk Isik

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Из-за повреждения инфраструктуры Одессы аграрии Украины планируют использовать альтернативные маршруты поставок сельскохозяйственной продукции на мировые рынки, пишут западные СМИ.

    Украинские компании обсуждают возможность отгрузки зерновых по Дунаю с последующей перевалкой в румынском порту Констанца, пишет Financial Times. На данный момент складские мощности крупнейшего порта сократились примерно на треть. Судовладельцы отказываются направлять транспорт в этот район, подчеркивает газета.

    На фоне перебоев с поставками фьючерсы на пшеницу в Чикаго достигли двухлетнего максимума. Парижская мукомольная пшеница подорожала до рекордных значений за 17 месяцев. Издание отмечает. что Россия и Украина суммарно обеспечивают около трети мирового экспорта этой культуры.

    «Рынок начинает понимать, что это не обычный краткосрочный рост цен из-за ситуации в Черном море, который обычно быстро проходит», – заявил управляющий директор аналитической компании SovEcon Андрей Сизов. Эксперт добавил, что оценки экспорта обеих стран придется существенно снизить, что сделает мировое предложение менее стабильным.

    Кроме того, как пишет FT, ситуация с российским морским экспортом также осложнилась из-за атак Украины на суда в Азовском море. Аналитики снизили прогноз отгрузок отечественной пшеницы, а стоимость страхования военных рисков возросла. Между тем, до начала кризиса 90% поставок украинского зерна осуществлялось через три черноморских порта.

    До этого Вооруженные силы России ударили по портам в Одессе, Черноморске и Николаеве. Ранее украинский аграрный сектор уже сообщал о критических повреждениях инфраструктуры Одесского узла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подобные разрушения грозят стране обвалом экспорта сельскохозяйственной продукции.

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    17 июля 2026, 18:48 • Новости дня
    Армия России поразила пять сухогрузов с грузами для ВСУ в Николаеве и Одессе

    Tекст: Денис Тельманов

    Удары беспилотников пришлись по морским целям в Николаеве и Одесской области в момент выгрузки снабжения, предназначенного для украинских войск.

    Российские войска успешно атаковали объекты противника, передает ТАСС. В военном ведомстве отметили результативность налетов на портовую инфраструктуру.

    «Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Николаев (государственное предприятие «Николаевский морской торговый порт») в момент выгрузки четыре сухогруза, осуществлявших доставку грузов для ВСУ», – заявили в министерстве.

    Кроме того, атаке подверглось еще одно судно в Одесской области. Военные уточнили, что на территории порта Южный был поражен сухогруз, который также перевозил необходимые для украинской армии материалы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за неделю российские военные поразили 24 используемых в интересах ВСУ морских судна. Ночью Вооруженные силы России атаковали портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске.

    Накануне беспилотник «Герань-2» ударил по направлявшемуся в Черноморск с партией вооружения кораблю.

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    17 июля 2026, 12:49 • Новости дня
    Россельхознадзор призвал Иран приостановить сертификацию цветов для России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Поставки иранских цветов на российский рынок могут временно прекратиться из-за инициативы о приостановке выдачи экспортных сертификатов, сообщили в Россельхознадзоре.

    В ведомстве подчеркнули необходимость пересмотра текущих условий ввоза продукции, передает РИА «Новости».

    «Россельхознадзор обратился к Организации по защите растений Ирана с просьбой о приостановке сертификации цветов для экспорта в Россию», – говорится в сообщении.

    В текущем 2026 году объемы поставок из исламской республики резко возросли, а упаковка продукции оказалась идентична цветам из Армении. Ввоз армянских растений в Россию ограничен с 22 мая. Представители службы подчеркнули, что ранее уже информировали иранскую сторону о действующих временных запретах.

    Поскольку официального ответа от партнеров не последовало, ведомство инициировало приостановку сертификации. Эта мера направлена на поддержание фитосанитарной безопасности России и других государств ЕАЭС. Ограничения продлятся до проведения двусторонних переговоров и полного прояснения ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее российское ведомство призвало Казахстан ограничить поставки продовольственного подсолнечника.

    В июне Россия ввела полный запрет на ввоз подкарантинной продукции из Армении.

    Перед этим Россельхознадзор ограничил импорт цветочной продукции из этой закавказской республики.

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    17 июля 2026, 12:51 • Новости дня
    ВС России за неделю поразили 24 используемых в интересах ВСУ судна

    Tекст: Мария Иванова

    В течение недели поражены 24 используемых в интересах ВСУ морских судна, в том числе 14 сухогрузов, три морских парома, два контейнеровоза, танкер, килекторное судно, плавучий док и два катера, сообщили в Минобороны.

    Силами Черноморского флота за последние сутки уничтожены пять безэкипажных катеров ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты 68 управляемых авиабомб, семь снарядов американской РСЗО HIMARS, две крылатые ракеты большой дальности, а также 4661 беспилотник.

    Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 183 156 беспилотников, 666 ЗРК, 30 183 танка и другие бронемашины, 1760 боевых машин РСЗО, 35 795 орудий полевой артиллерии и минометов, 66 695 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, утром в пятницу ВС России поразили в портах Одессы и Черноморска цеха по сборке БПЛА и катер.

    В четверг ВС России поразили в Киеве предприятие по производству БПЛА большой дальности, а также портовую инфраструктуру в Одесской области.

    В среду российские военные нанесли групповые удары по портам Одессы, Черноморска и Днепро-Бугскому с поражением объектов портовой инфраструктуры.

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    17 июля 2026, 16:05 • Новости дня
    Лавров: Россия приняла предложения Трампа по Украине на саммите на Аляске

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона согласилась с идеями американского лидера Дональда Трампа, выдвинутыми в ходе встречи на Аляске, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Глава российской дипломатии сделал соответствующее заявление после переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, передает ТАСС. По словам дипломата, реализации американских инициатив мешают другие участники международного процесса.

    «Мы приняли предложения Трампа на Аляске, от этих предложений Трампа пытаются оттащить его европейские союзники и, конечно же, сам господин Зеленский», – сказал министр.

    Ранее Россия исключила принятие временных решений по украинскому кризису. Глава российского МИД указал на отсутствие ответа Вашингтона по поддержанной Владимиром Путиным инициативе.

    Украинские власти полностью отвергли переданные американской стороной после саммита на Аляске предложения.

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    17 июля 2026, 12:31 • Новости дня
    Власти Эстонии снесли памятник на братской могиле советским солдатам

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Эстонии снесли памятник на братской могиле в деревне Йыгевесте Валгаского уезда, где захоронены 795 солдат и офицеров, сообщили в посольстве России в Таллине.

    По поступившей в посольство информации, в деревне Йыгевесте Валгаского уезда эстонские власти демонтировали памятник на братской могиле 795 солдат и офицеров Советской армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости».

    В посольстве России в Таллине назвали произошедшее актом государственного вандализма.

    Отмечается, что дальнейшая судьба монумента, который числился в Эстонском регистре памятников старины, неизвестна.

    В посольстве подчеркнули, что демонтаж был проведен без огласки, что свидетельствует о постыдном характере действий эстонских властей. Российские дипломаты потребовали предоставить данные об эксгумации останков и месте их перезахоронения.

    По мнению представителей дипмиссии, такие действия демонстрируют намерение руководства Эстонии переписать историю и предать забвению жертвы освободителей страны. Дипломаты напомнили об уголовной ответственности за осквернение воинских захоронений, назвав неуместными заявления эстонского МИД о сохранении исторической памяти.

    Осенью прошлого года посольство России направило ноту в МИД Эстонии из-за демонтажа памятников в уезде Пылвамаа.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова осудила снос надгробий с могил советских военных в Таллине.

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения захоронения в городе Кохтла-Ярве.

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    Россия извлекла максимум из «духа Анкориджа»

    Уже почти год после саммита России и США на Аляске «дух Анкориджа» остается одним из важных элементов в вопросах украинского урегулирования. Несмотря на отсутствие подписанных соглашений, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа изменила ситуацию вокруг конфликта. При этом одни эксперты относятся к «духу Анкориджа» скептически, другие считают его успехом. Но за полярными оценками остается главный вопрос: что на самом деле скрывается за этой формулировкой и какие реальные результаты саммит на Аляске принес России? Подробности

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    Для военной пропаганды ВСУ стали использовать роботов

    В последнее время сошлось сразу несколько событий, связанных с испытаниями и ВСУ, и на Западе наземных боевых роботов. Украинские источники даже утверждают, будто впервые смогли реализовать высадку роботизированного десанта с помощью, опять же, безэкипажного катера. О чем идет речь и что это означает? Подробности

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    Демарш Болгарии в отношении Украины удивил всех в Европе

    Став первым государством, официально покинувшим так называемую коалицию желающих, Болгария и ее руководство оказались под особым наблюдением со стороны стран НАТО и ЕС, которые продолжают поддержку режима на Украине. Но как небогатая и маловлиятельная София решилась на этот шаг? Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов
      Бабушки в парках превратились в национальный проект

      Демография – не только рождаемость,но и доля дееспособных лет внутри жизни. Можно не наращивать количество людей, а удлинять эффективный срок уже живущих: сжимать болезнь к концу, отодвигать немощь, держать человека в силе дольше.

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    • Андрей Манчук Андрей Манчук
      США открыли против Кубы «дело врачей»

      Деятельность кубинских медиков всегда вызывала у Вашингтона серьезное недовольство. Согласно оценке экономиста Рикардо Торреса, врачи ежегодно приносят Кубе около пяти миллиардов долларов, что составляет половину всего экспорта Кубы. Эти поступления остаются эффективным средством в борьбе против американской блокады.

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    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Ну и где эта ваша демократия

      Абсолютно далек от банального пропагандистского приема: «А у вас негров линчуют». Потому что плевать, что там у вас не так. Если бы не одно «но». Если бы под разговоры о некоей великой западной демократии не пытались растлить, развалить и деморализовать мою собственную страну.

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    • Трамп назвал новый срок окончания конфликта на Украине

      Президент США Дональда Трамп считает, что конфликт с Россией вокруг Украины завершится до конца его президентства. Он неслучайно отодвинул сроки так далеко в будущее.

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      Законопроект о новых санкциях против России и тех стран, которые покупают у нее энергоресурсы, будет принят к августу, считают в Конгрессе США. Что это означает на практике?

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      Президент США Дональд Трамп заявил о начале «новых сокрушительных ударов» по Ирану и о том, что теперь Вашингтон будет брать с каждого корабля, пересекающего Ормузский пролив, по 20% от стоимости груза для «обеспечения безопасности». А так можно было?

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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