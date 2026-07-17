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Российские Су-34 разгромили позиции украинской бригады под Харьковом
Экипажи отечественных бомбардировщиков успешно поразили места скопления личного состава и базы управления беспилотниками украинских войск в районе населенного пункта Колодезное.
Пилоты Воздушно-космических сил России атаковали временную базу 159-й механизированной бригады армии противника, передает ТАСС. Для выполнения боевой задачи применялись мощные фугасные снаряды.
«Также авиабомбами ОФАБ-250-270 с УМПК был нанесен удар по пункту временной дислокации личного состава 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ в н. п. Колодезное Харьковской области», – заявили в Министерстве обороны.
Кроме того, военное ведомство сообщило об успешном поражении командных пунктов операторов дронов. Удары пришлись по позициям четвертой бригады Нацгвардии Украины и 414-й отдельной бригады беспилотных систем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее российские самолеты Су-34 разгромили позиции 159-й механизированной бригады ВСУ в Донбассе.
В июне экипаж фронтового бомбардировщика Су-34М уничтожил крупный склад украинских беспилотников под Харьковом.
В начале года сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик нанес удар авиабомбами по скоплению личного состава противника.