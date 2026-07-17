Российские Су-34 разгромили позиции украинской бригады под Харьковом

Зеленский заявил о повреждениях объектов «Нафтогаза» в результате взрывов

Зеленский: Объекты «Нафтогаза» получили ощутимые повреждения после взрывов

Tекст: Валерия Городецкая

«К сожалению, есть ощутимые повреждения», – написал украинский лидер в своем Telegram-канале. При этом он не стал уточнять, где именно находятся пострадавшие объекты.

В начале июля масштабные пожары вспыхнули на добывающих площадках компании в Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

В конце июня производственные мощности предприятия пострадали в центральной части и на востоке страны.

В мае нефтегазовые объекты на северо-востоке Украины загорелись из-за существенных повреждений.