Ряд шуток, прозвучавших в эфире программы, действительно оказали влияние на массовое восприятие политпроцессов. По-моему, самой сильной политической шуткой на площадке КВН была шутка 1988 года «Партия, дай порулить».3 комментария
Академия Российского телевидения: Масляков пользовался непререкаемым авторитетом
То, что КВН, «несмотря на вполне зрелый возраст», остается молодым, динамичным и по-хорошему дерзким – огромная заслуга телеведущего Александра Маслякова, заявила Академия Российского телевидения, выразив соболезнования его близким.
Масляков стал членом Академии в 1995 году. Академия отметила, что он пользовался «непререкаемым авторитетом у всего телевизионного сообщества».
«Выражаем самые глубокие соболезнования супруге – члену Академии Российского телевидения Светлане Анатольевне Масляковой, сыну – Александру Александровичу Маслякову, родным, близким, коллегам и всем, кто знал этого прекрасного человека, профессионала своего дела! Светлая память», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Напомним, известный российский и советский телеведущий, заслуженный деятель искусств России Александр Масляков скончался на 83-м году жизни. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что Масляков был одним из тех, кто формировал историю телевидения. Соболезнования в связи со смертью Маслякова выразили многие выходцы из КВН, в том числе Сергей Светлаков, Михаил Галустян, Павел Воля.