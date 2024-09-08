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    Ряд шуток, прозвучавших в эфире программы, действительно оказали влияние на массовое восприятие политпроцессов. По-моему, самой сильной политической шуткой на площадке КВН была шутка 1988 года «Партия, дай порулить».

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов У оспы обезьян есть одна неприятная для биотеха особенность

    Хорошо, что натуральную оспу искоренили во времена, когда все эти прекрасные люди были детьми, а государства умели разделять реальные угрозы.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Второе освобождение Донбасса

    Красноармейск может сыграть ту же роль в освобождении Донбасса, которую Таганрог сыграл в 1943 году – конечно, с учетом нынешних реалий. В 2024 году битвы на донбасской и курской земле снова оказались взаимосвязанными.

    0 комментариев
    8 сентября 2024, 21:30 • Новости дня

    Эрнст прокомментировал смерть Маслякова

    Эрнст: Смерть Маслякова стала горькой утратой для всей России

    Эрнст прокомментировал смерть Маслякова
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телеведущий Александр Масляков был одним из тех, кто формировал историю телевидения, он открыл дорогу в эту сферу десяткам талантливых людей, заявил гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

    Эрнст назвал смерть Маслякова горькой и невосполнимой утратой как для Первого канала, так и для России в целом, передает ТАСС.

    «Утрата горькая и невосполнимая. Для Первого канала и для всей страны. Он был из поколения первых. Из тех, кто творил историю телевидения, и без которого телевидение трудно себе представить. Он был всегда и всегда был молодым, – сказал он. – И перефразируя Андрея Платонова, хочется сказать: без него народ неполный».

    Напомним, известный российский и советский телеведущий, заслуженный деятель искусств России Александр Масляков умер 8 сентября на 83-м году жизни.

    8 сентября 2024, 19:05 • Новости дня
    Умер телеведущий Александр Масляков
    Умер телеведущий Александр Масляков
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Известный российский и советский телеведущий, заслуженный деятель искусств России Александр Масляков умер на 83-м году жизни.

    О смерти Маслякова сообщается в официальном канале «Клуба веселых и находчивых» (КВН) в Telegram.

    «С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков», – говорится в сообщении.

    За годы своей жизни Масляков получил множество наград, стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Он также основал творческое объединение «АМиК», которому принадлежит КВН.

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    8 сентября 2024, 17:35 • Новости дня
    Шольц: В конфликте на Украине пришло время для переговоров
    Шольц: В конфликте на Украине пришло время для переговоров
    @ Carsten Koall/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В конфликте на Украине настал момент для обсуждения того, как достичь мира, такое мнение высказал канцлер Германии Олаф Шольц.

    «На мой взгляд, сейчас настал момент, когда следует обсудить и то, как мы от этой военной ситуации придем к миру быстрее, чем это кажется реалистичным в данный момент», – сказал Шольц в интервью телеканалу ZDF, передает ТАСС.

    Новая конференция по Украине «неизбежна», российская сторона должна принять в ней участие, считает канцлер ФРГ.

    При этом он заявил, что намерен продолжить усилия по поддержке Украины, но признал, что «ряд граждан не согласен с поддержкой Украины», о чем свидетельствует успех выступающих против военной помощи Киеву партий на региональных выборах в Германии.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос мирных переговоров с Украиной потерял актуальность после вторжения украинских войск в Курскую область.

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    8 сентября 2024, 12:00 • Видео
    Шутка Путина про Харрис наделала шороху

    «Не понимаю, оскорблен ли я, или он, наоборот, оказал мне услугу». Такими словами кандидат в президенты США Дональд Трамп прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что фаворитом России является Камала Харрис с ее заразительным смехом.

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    8 сентября 2024, 14:40 • Новости дня
    Бойца MMA арестовали за избиение человека в Москве

    Суд в Москве арестовал бойца MMA Мискиншоева за избиение мужчины

    Бойца MMA арестовали за избиение человека в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    По делу о нападении на мужчину у метро «Рязанский проспект» в Москве арестован боец смешанных единоборств (MMA) Эраджа Мискиншоев.

    Соответствующее решение вынес Кузьминский суд Москвы, передает ТАСС. По информации с сайта суда, Мискиншоев обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц.

    По версии следствия, боец вместе со знакомым в ходе драки у метро «Рязанский проспект» причинил незнакомцу тяжелые травмы.

    Мискиншоев, 24-летний уроженец Таджикистана, является мастером спорта по боевому самбо и имеет опыт выступлений на соревнованиях по панкратиону. Он выиграл три из четырех боев на турнирах MMA.

    В прошлом году бойца ММА арестовали по делу об убийстве ветерана спецоперации.

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    8 сентября 2024, 15:32 • Новости дня
    Анонсировано участие Путина в военных учениях
    Анонсировано участие Путина в военных учениях
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе принять участие в военных учениях, а также провести мероприятия по линии БРИКС на фоне председательства Москвы в организации в этом году.

    Также у российского лидера запланированы совещания с правительством и Совбезом, сообщила программа «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    В пятницу Путин обсудил с Совбезом контроль воздушного пространства страны.

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    8 сентября 2024, 18:14 • Новости дня
    Российские бойцы выжили после подрыва на мине на Угледарском направлении

    Коц: Российские бойцы выжили после подрыва на мине на Угледарском направлении

    Российские бойцы выжили после подрыва на мине на Угледарском направлении
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Автомобиль УАЗ, на котором ехали трое военнослужащих ВС России, подорвался на противотанковой мине ТМ-62 на Угледарском направлении, бойцы выжили, сообщил военный корреспондент Александр Коц.

    Инцидент произошел, когда военнослужащие ехали через поле на срочную эвакуацию, написал Коц в Telegram-канале, передает Ura.ru.

    Он добавил, что все трое бойцов выжили и уже вернулись в строй.

    Ранее российский разведчик, подорвавшись на мине под Часовым Яром, в условиях отсутствия медицинской помощи принял отчаянное решение самостоятельно ампутировать себе поврежденную руку, чтобы не допустить заражения крови и спасти свою жизнь.

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    8 сентября 2024, 16:26 • Новости дня
    Ликвидирован пожар на заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пожар, произошедший в воскресенье на заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти, ликвидирован, сообщило ГУ МЧС России по Самарской области.

    Огонь был потушен в 15.45 мск, сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

    Напомним, на формовочной линии завода «АвтоВАЗ» в Тольятти в воскресенье возник пожар, площадь возгорания составила около 40 квадратных метров. Пожарные в 14.19 мск локализовали возгорание на площади 70 квадратных метров.

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    8 сентября 2024, 16:57 • Новости дня
    Политолог указал на особенности голосования на Дальнем Востоке и в Сибири

    Политолог Шаповалов: Участники выборов на Дальнем Востоке и в Сибири сделали все, чтобы голосование прошло на высоком уровне

    Политолог указал на особенности голосования на Дальнем Востоке и в Сибири
    @ Кирилл Брага/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Запад развернул большую кампанию по дискредитации выборов в России. Однако Дальний Восток и Сибирь показали, что все участники голосования сделали все необходимое для того, чтобы процесс прошел на высоком уровне, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. Ране на Дальнем Востоке закрылись избирательные участки.

    «На Дальнем Востоке и в Восточной Сибири голосование прошло спокойно, никаких серьезных нарушений зафиксировано не было. Это самое главное». – сказал Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук.

    Спикер напомнил – «Западом сегодня развернута большая кампания по дискредитации российских выборов». «Однако кандидаты, члены избиркомов и избиратели сделали все для того, чтобы процесс прошел на высоком уровне», – подчеркнул он.

    Аналитик также заострил внимание на явке. «Показатели везде разные. Так, Кемеровская область – Кузбасс стандартно демонстрирует высокую явку, такая вот у региона особенность. В ряде других субъектов мы видим схожие цифры», – продолжает политолог.

    «Есть регионы с умеренной явкой, что тоже неплохо. Тенденция свидетельствует об отсутствии попыток искусственным образом принудить и стимулировать избирателей приходить на участки. В то же самое время стоит понимать – явка везде достаточна для того, чтобы считать результаты выборов легитимными», – объясняет Шаповалов.

    «Стоит отметить, что Дальний Восток в прошлом часто был в достаточной степени проблемным регионом. Однако сейчас мы видим иную ситуацию. И ярким тому примером стал Хабаровский край, где проходили выборы губернатора. Обстановка была спокойной, без каких-либо эксцессов», – обратил внимание спикер.

    По словам аналитика, все регионы продемонстрировали хороший уровень конкурентной борьбы среди кандидатов. «По всей стане были зарегистрированы представители 20 партий из 24 существующих в России на данный момент, очень высокий процент. При этом ни в одном субъекте, где уже завершилось голосование, не было примеров особенно жесткого противостояния, выходящего за рамки норм», – заключил Шаповалов.

    Напомним, в России проходит завершающий день голосования на выборах разного уровня. Избирательные участки на Дальнем Востоке и в Сибири уже закрылись.

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    8 сентября 2024, 15:03 • Новости дня
    На заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти произошел пожар

    МЧС: На заводе «АвтоВАЗ» в Тольятти произошел пожар

    Tекст: Валерия Городецкая

    На формовочной линии завода «АвтоВАЗ» в Тольятти в воскресенье возник пожар, площадь возгорания составила около 40 квадратных метров, сообщило ГУ МЧС по Самарской области.

    По информации ведомства, сообщение о ЧП поступило в оперативные службы в 13.21 мск, передает ТАСС.

    К борьбе с пожаром привлечены 80 человек и 25 единиц техники, с предприятия эвакуировано 20 человек. Никто не пострадал.

    В пятницу склад промпредприятия загорелся в Липецке.

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    8 сентября 2024, 14:27 • Новости дня
    Москалькова отметила мужество избирателей в приграничных регионах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Активное участие жителей приграничных регионов в выборах является проявлением настоящего гражданского мужества, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    «Жители приграничных регионов активно участвуют в выборах. Высокая явка – лучший показатель настоящего гражданского мужества», – написала омбудсмен в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Она добавила, что находится в постоянном контакте с уполномоченными по правам человека в приграничных регионах, отметив, что голосование там проходит без нарушений.

    Напомним, в России начался завершающий день голосования на выборах в 49 регионах, первыми избирательные участки открылись для жителей Камчатского края и Чукотки.

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    8 сентября 2024, 18:54 • Новости дня
    Резервуары с топливом загорелись в Белгородской области после атаки ВСУ

    Гладков: Резервуары с топливом загорелись в Белгородской области после атаки ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска с помощью беспилотника атаковали площадку для хранения топлива в Волоконовском районе Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    В результате взрыва произошло возгорание, пожарные приступили к тушению огня, написал Гладков в Telegram-канале.

    «Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на месте», – добавил он.

    Накануне в Воронежской области ввели режим ЧС из-за пожара после атаки БПЛА.

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    8 сентября 2024, 16:41 • Новости дня
    В тройном ДТП в Башкирии погибли два человека

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате столкновения трех автомобилей на трассе Уфа – Оренбург в Мелеузовском районе Башкирии погибли два человека и пятеро пострадали, сообщила Госавтоинспекция региона.

    По информации ведомства, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser Prado при обгоне допустил касательное столкновение со встречной Daewoo Leganza, передает РИА «Новости». После этого Toyota съехала в кювет и опрокинулась, а Daewoo столкнулся с Renault Duster, движущимся во встречном направлении.

    В результате погибли водитель Toyota и его пассажирка, пять человек доставлены в медучреждение. В числе пострадавших есть ребенок, сообщила прокуратура Башкирии.

    Ранее в ДТП в Крыму погиб ребенок и двое взрослых.

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    8 сентября 2024, 14:11 • Новости дня
    Пострадавшим из-за атак ВСУ жителям Курской области выплатили более 1,4 млрд рублей

    МЧС: Пострадавшим из-за атак ВСУ жителям Курской области выплатили более 1,4 млрд рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 95 тыс. жителей Курской области, пострадавших в результате атак украинских войск, получили финансовую помощь, сообщили в МЧС.

    По информации ведомства, в общей сложности выплачено более 1,4 млрд рублей, передает ТАСС.

    За прошедшую неделю более 10 тыс. человек обратились за компенсациями через портал Госуслуг, выплаты были произведены по более чем 16 тыс. ранее поданным заявлениям на сумму более 240 млн рублей, добавили в МЧС.

    Помимо финансовой помощи, в Курскую область регулярно прибывают гуманитарные конвои. За неделю регион получил 14 таких конвоев с грузом общей массой более 170 тонн, сообщило ведомство. Все необходимые товары доставляются в пункты временного размещения и центры выдачи гуманитарной помощи. Всего с начала вторжения ВСУ в Курскую область в регион доставлено около 4 тыс. тонн гуманитарной помощи.

    Ранее сообщалось, что МЧС воссоединило более 550 человек с семьями из Курской области.

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    8 сентября 2024, 21:35 • Новости дня
    Гусман: Семья продолжит дело Маслякова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Телеведущий Александр Масляков был великим человеком, его потеря невообразима и незаменима, заявил режиссер театра и кино, постоянный член жюри КВН Юлий Гусман.

    «Почти 60 лет я был частью этой замечательной истории под названием КВН и частью жизни, надеюсь, и судьбы Александра Васильевича. Могу сказать, что сегодня ушел из жизни великий человек, великий художник, великий создатель программ, не только КВН», – сказал Гусман, комментируя смерть телеведущего, его слова приводит ТАСС.

    Режиссер Юлий Гусман долгие годы был бессменным членом жюри игр КВН.

    Режиссер выразил уверенность, что семья Маслякова продолжит его дело. «Большое и доброе сердце Александра Маслякова, я думаю, продолжает биться и будет биться много лет, пока существует КВН, – сказал он. – Эта потеря невообразима и незаменима. Но все сделанное им никуда не пропадет. Жизнь у всех людей конечна. К сожалению, станция обозначена, совсем не многим великим художникам удается оставить о себе память на века. И я верю, что память, любовь и уважение к этому удивительному человеку пробьется сквозь слезы сегодняшнего дня, в будущее».

    Известный российский и советский телеведущий, заслуженный деятель искусств России Александр Масляков ушел из жизни 8 сентября в возрасте 82 лет. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст назвал смерть Маслякова горькой утратой для всей России.

    Александр Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске (ныне — Екатеринбург). В 1964-м, будучи студентом Московского института инженеров транспорта, начал работать на телевидении. Был ведущим многих программ, в том числе «Клуб веселых и находчивых», «Алло, мы ищем таланты!» и «Веселые ребята».

    Впоследствии Масляков стал руководителем и режиссером телевизионной игры «КВН», президентом Международного союза "КВН» и телевизионного творческого объединения «АМиК», которое производит эту программу.

    Телеведущий получил множество наград, в 1994 году ему присвоили звание заслуженного деятеля искусств России. Масляков также был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

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    8 сентября 2024, 14:50 • Новости дня
    ПВО сбила два дрона ВСУ в Белгородской области

    Минобороны: ПВО сбила два дрона ВСУ в Белгородской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская ПВО днем в воскресенье пресекла попытку ВСУ атаковать объекты на территории России с помощью беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны.

    «Около 12.15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    Оба беспилотника были уничтожены над территорией Белгородской области.

    Напомним, ПВО уничтожила три украинских БПЛА за ночь над Курской и Белгородской областями.

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    8 сентября 2024, 21:45 • Новости дня
    Выходцы из КВН выразили соболезнования в связи со смертью Маслякова

    Светлаков, Галустян и Воля выразили соболезнования в связи со смертью Маслякова

    Tекст: Валерия Городецкая

    Александр Масляков был «планетой», вокруг которой вращались участники КВН, написал актер и юморист Сергей Светлаков, комментируя смерть телеведущего.

    «Большая утрата… Этот сильный, остроумный, умный человек сам был планетой, вокруг которой мы все крутились. Спасибо и вечная память», – написал Светлаков в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Бывший игрок КВН Михаил Галустян в соцсетях поблагодарил Маслякова за все, что он сделал для КВН и для него лично. «Александр Васильевич, спасибо за все, что вы сделали для меня, для КВН, для юмора, я вас всегда любил и буду любить», – написал он.

    Телеведущий Павел Воля выразил Маслякову благодарность «за юность и за путевку в жизнь».

    Среди выходцев из КВН смерть Маслякова прокомментировали также Гарик Харламов, Айдар Гараев, Максим Киселев, Иван Абрамов и другие.

    Ранее смерть Маслякова прокомментировали гендиректор Первого канала Константин Эрнст и режиссер Юлий Гусман.

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