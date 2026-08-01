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    Войну городов развязали украинские политики и полевые командиры. И нам ничего не оставалось, как только взять и ответить. Ответить жестко. Топить корабли, жечь заправки и логистику. И внезапно это не понравилось киевским деятелям.

    13 комментариев
    Иван Иванюшкин Иван Иванюшкин Мировая трансплантология родилась в России

    110 лет назад, 31 июля 1916 года, родился один из родоначальников современной мировой трансплантологии – Владимир Демихов. Его эксперименты вызывали одновременно шок и восторг: собаки с двумя головами, пересадки сердца – такого в мировой медицине еще не было.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как освободили от фашистов последний город России

    31 июля 1944 года завершилась Псковско-Островская наступательная операция. Русские войска прорвали укрепленную линию «Пантера» и освободили Псков – последний крупный оккупированный город РСФСР.

    3 комментария
    1 августа 2026, 00:10 • Новости дня

    Российская армия освободила 32 населенных пункта за июль

    ТАСС: Российская армия освободила 32 населенных пункта в июле

    Tекст: Катерина Туманова

    За прошедший месяц подразделения российской армии установили контроль над 32 населенных пунктов в Харьковской области и ДНР, следует из подсчетов.

    В ходе боевых действий в июле военнослужащие ВС России освободили 32 населенных пункта, передает ТАСС.

    Основная часть перешедших под контроль территорий, а именно 68%, пришлась на Харьковское и Донецкое направления, где были заняты 22 пункта.

    Наибольшую результативность показала группировка войск «Север», освободившая десять поселений.

    Бойцы соединений «Центр» и «Запад» заняли восемь и шесть пунктов соответственно, тогда как «Восток» и «Южная» отбили пять и три территории.

    Важнейшими достижениями летней кампании стали успехи Южной группировки войск, освободившей город Константиновка в ДНР. Кроме того, военнослужащие подразделения «Центр» успешно выбили противника из города Белицкое.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за неделю взяли под контроль 12 населенных пунктов. Российские военные в Белицком нашли прятавшихся в уличных туалетах солдат ВСУ.

    31 июля 2026, 12:13 • Новости дня
    Российские войска освободили Веровку в Харьковской области и Стенки в ДНР
    Российские войска освободили Веровку в Харьковской области и Стенки в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Армия России за минувшие сутки взяла контроль над двумя населенными пунктами, сообщили в Миноброны.

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Веровкой в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того на прошедшей неделе подразделения группировки «Север» взяли под контроль Новую Сечь, Могрицы, Малую Слободку в Сумской области и Юрченково в Харьковской области.

    Было нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и пяти бригад теробороны.

    Всего в зоне ответственности группировки за последнюю неделю противник потерял до 1495 военнослужащих, 16 бронемашин, девять орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБи контрбатарейной борьбы.

    Подразделения Южной группировки за минувшие сутки освободили Стенки в Донецкой народной республике (ДНР). Было нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны, отчитались в Минобороны.

    Всего за прошедшую неделю в зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 1290 военнослужащих, 26 бронемашин и 11 орудий полевой артиллерии.

    На этой неделе подразделения группировки «Центр» освободили Шевченко, Торское, Красный Кут, Светлое и Красноярское в ДНР. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении за неделю составили свыше 2510 военнослужащих, 13 бронемашин, шесть орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    В течение недели группировка «Восток» освободила Коммунаровку в Днепропетровской области, а также нанесла поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад морской пехоты.

    Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки за этот период составили более 2500 военнослужащих, 30 бронемашин и девять орудий полевой артиллерии.

    За неделю подразделения «Запада» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении составили свыше 1,5 тыс. военнослужащих, восемь бронемашин, десять орудий полевой артиллерии, десять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадамморской пехоты и теробороны. За последнюю неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 340 военнослужащих, бронемашину и семь станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российская армия за сутки освободила четыре населенных пункта.

    Днем ранее российские войска установили контроль над Светлым в ДНР и сумской Новой Сечью.

    До этого они взяли под контроль Красный Кут в ДНР.

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    31 июля 2026, 08:24 • Новости дня
    Российские войска поразили военные объекты в Одессе и сухогруз
    Российские войска поразили военные объекты в Одессе и сухогруз
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли удары высокоточным оружием и беспилотниками по портовой инфраструктуре и судам в порту Одессы, сообщило Минобороны.

    Вечером 30 июля российские военные ударили по порту Одессы, там были уничтожены резервуары с ГСМ, предназначавшиеся для нужд украинской армии, указало ведомство в Max.

    Для нанесения ударов применялось высокоточное оружие воздушного базирования и беспилотные летательные аппараты.

    В порту Одессы уничтожены резервуары с горюче-смазочными материалами, которые предназначались для нужд ВСУ. Также южнее Одессы на переходе морем поражен сухогруз. Сообщается, что данное судно занималось доставкой военных грузов в один из украинских портов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 28 июля российские военные поразили объекты инфраструктуры перевалочного комплекса в порту Николаева.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России уничтожили украинский быстроходный десантный катер в Николаевском морском торговом порту.

    До этого ударные беспилотники атаковали два сухогруза на пути в порты Одессы и Черноморска.

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    31 июля 2026, 22:05 • Видео
    По Польше попало ракетой. Что странного?

    Правительство в Варшаве бездоказательно заявило, что ракета, упавшая в Польше в ста километрах от границы с Украиной, принадлежит России. Что из этого следует?

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    31 июля 2026, 09:08 • Новости дня
    Задержан передававший Киеву данные военных заводов шпион
    Задержан передававший Киеву данные военных заводов шпион
    @ Sergey Lantyukhov/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Мужчина под видом логиста собирал секретные сведения о российских оборонных предприятиях в семи регионах страны для украинских спецслужб, его задержали в Нижегородской области, сообщили в Следственном комитете.

    Подозреваемому 50 лет, это российский гражданин, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    По данным следствия, обвиняемый вступил в запрещенную террористическую организацию «Артподготовка».

    На допросе задержанный признался, что шпионил за стратегическими объектами под видом сотрудника логистической компании. Собранную информацию он отправлял украинским кураторам и лидеру группировки Вячеславу Мальцеву.

    Последний сейчас проживает во Франции и тесно сотрудничает с местными спецслужбами.
    Мальцев объявлен в международный розыск за подготовку терактов. Париж отказывается выдавать преступника Москве, несмотря на регулярные запросы.

    Против арестованного шпиона возбуждено уголовное дело, санкции статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля участники запрещенной организации «Артподготовка» планировали подорвать поезд с продукцией военно-промышленного комплекса.

    Спустя несколько дней силовики арестовали двух россиян за передачу Киеву информации о дислокации подразделений Вооруженных сил.

    Весной сотрудники ФСБ пресекли деятельность собиравшей данные о военной инфраструктуре группы в восьми регионах страны.

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    31 июля 2026, 09:22 • Новости дня
    Глава американской комиссии застал украинскую атаку на Петербург
    Глава американской комиссии застал украинскую атаку на Петербург
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Председатель американской Комиссии по изящным искусствам Родни Кук выразил удивление последствиями ударов украинских беспилотников по Петербургу во время своего визита в Россию.

    Глава Комиссии США по изящным искусствам Родни Кук признался, что во время поездки в Петербург в июне не предполагал столкнуться с результатами атак по городу, передает РИА «Новости».

    Американский делегат участвовал в Петербургском международном экономическом форуме.

    «Я завтракал со своим другом Михаилом Пиотровским. И эти (последствия удара БПЛА) были видны из его окна. Подобного не ожидаешь увидеть в таком утонченном и прекрасном городе», – рассказал Кук. В день происшествия он как раз шел через Дворцовую площадь на встречу с директором Эрмитажа в Зимнем дворце.

    Вспоминая о своем визите, заокеанский гость высоко оценил состояние архитектуры и общую атмосферу Петербурга. По его словам, город сейчас выглядит прекраснее, чем когда-либо.

    Ранее губернатор Александр Беглов сообщил о масштабных атаках украинских беспилотников на Петербург во время ПМЭФ.

    Глава американской делегации Родни Кук назвал Петербург одним из лучших творений человечества.

    Американский журналист Джексон Хинкл резко раскритиковал атаки БПЛА ВСУ на Петербург.

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    31 июля 2026, 19:07 • Новости дня
    После взрыва на полигоне в Хмельницком пропали бойцы спецназа Украины
    После взрыва на полигоне в Хмельницком пропали бойцы спецназа Украины
    @ Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В результате взрыва на полигоне в Хмельницком пропали без вести несколько военнослужащих, еще четыре человека получили серьезные ранения, сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

    После взрыва в Хмельницком исчезла часть сотрудников ССО Украины, передает Операция Z: Военкоры Русской Весны. Представители офиса генерального прокурора выступили с официальным заявлением. «Четыре военных ранены, с несколькими нет связи», – сообщили в ведомстве.

    Сейчас следователи активно допрашивают командование подразделения. Специалисты ожидают полного завершения детонации, чтобы безопасно осмотреть место происшествия и установить точные причины случившегося.

    Ранее на территории полигона украинских сил специальных операций в Хмельницком произошел мощный взрыв с последующей детонацией.

    В Хмельницкой области располагается один из основных хабов ССО Украины, включающий Центр специальных операций «Запад», а также 140-й отдельный и 142-й учебный центры.

    Комментарии (5)
    31 июля 2026, 18:48 • Новости дня
    Потери ВСУ за время СВО оценили до 3 млн военных
    Потери ВСУ за время СВО оценили до 3 млн военных
    @ Hesther Ng/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Общие потери украинской армии за время СВО составляют от 1 до 3 млн военных, сообщили в российских силовых структурах.

    Реальное количество выбывших из строя украинских военнослужащих значительно превышает официальные заявления Киева, передает ТАСС. В российских силовых структурах отметили, что статистика учитывает как убитых, так и получивших тяжелые ранения.

    «Зеленский вновь оценил потери ВСУ в 50 тыс. человек. Соответствующее заявление он сделал в интервью Fox News. Напомним, что реальная цифра, по различным оценкам, давно превысила 1 млн человек и сегодня составляет до 3 млн человек, включая тяжелораненых», – рассказал собеседник агентства.

    Ранее шведский аналитик Ларс Берн в эфире телеканала Swebb TV заявил о возможных потерях украинской стороны на уровне 2,4 млн человек. Эксперт ссылался на данные из якобы взломанных внутренних баз ВСУ, хотя и признал невозможность подтвердить их достоверность.

    Владимир Зеленский заявил, что за время конфликта армия Украины потеряла 50 тыс. военнослужащих убитыми, до этого говорил, что погибли 55 тыс. человек.

    В начале июля военный эксперт Андрей Марочко сообщил о потере противником более 10 тыс. бойцов за одну неделю.

    В конце прошлого года общие потери Вооруженных сил Украины достигли полутора миллионов военных убитыми и ранеными.

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    31 июля 2026, 11:56 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировала тактику нового главы центра «А» СБУ

    Политолог Шеслер: От главы центра «А» СБУ надо ждать эскалации когнитивной войны

    Эксперт спрогнозировала тактику нового главы центра «А» СБУ
    @ Александр Сухов/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Новый глава центра «А» СБУ Олег Федоров будет во многом действовать в стиле своего предшественника. Сегодня противник делает ставку на подрыв российского общества, поэтому СБУ сконцентрируют усилия на когнитивной войне против России, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Владимир Зеленский назначил Федорова начальником центра спецопераций «А» СБУ.

    «Центр специальных операций «А» СБУ занимается антироссийской террористической и диверсионной деятельностью. Подразделение, например, причастно к организации и проведению операции «Паутина», которая была направлена против стратегической авиации России», – указала политолог Лариса Шеслер.

    «По моим данным, новый глава центра «А» Олег Федоров ранее был заместителем руководителя подразделения – Евгения Хмары, которого Владимир Зеленский теперь назначил врио министра обороны Украины», – поделилась собеседница.

    «Судя по всему, Федоров продолжит действовать в стиле своего предшественника. Противник хочет за счет диверсий, психологических операций и вбросов подорвать российское общество изнутри», – рассуждает собеседница. На этом фоне от Федорова следует ждать эскалации когнитивной войны, разработки новых методов психологического воздействия, а также попыток внедрения диверсантов на российскую территорию. «В его обязанности также будет входить поиск и склонение к сотрудничеству большего числа информаторов», – допустила эксперт.

    Ранее Владимир Зеленский назначил Олега Федорова начальником центра спецопераций «А» СБУ. В Сети нет практически никакой информации о новом руководителе. СМИ указывают лишь, что он является бригадным генералом, «участником российско-украинской войны» и носит звание героя Украины. До прихода на нынешнюю должность возглавлял одно из управлений возглавляемого подразделения.

    На прошлой неделе с новой силой разгорелся кадровый скандал на Украине. Александр Сырский был уволен с поста главкома ВСУ. Отставка человека, за которым закрепилось прозвище «мясник», произошла на фоне охвативших украинские города митингов против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Зеленский принес руководителя вооруженными силами в жертву «картонному майдану».

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    31 июля 2026, 09:54 • Новости дня
    НАТО не смогло запустить схему передачи американского оружия на Украину
    НАТО не смогло запустить схему передачи американского оружия на Украину
    @ VALDA KALNINA/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Североатлантический альянс не сумел реализовать программу PURL по отправке американских вооружений для нужд украинской армии, несмотря на собранные миллиарды долларов, такие данные содержатся в отчете Конгресса США.

    Программа НАТО по снабжению Киева американским оружием по схеме PURL не заработала, передает РИА «Новости» со ссылкой на документы Конгресса.

    К концу марта 21 страна альянса перечислила в фонд программы 4,15 млрд долларов. Однако Соединенные Штаты к этому времени не взяли на себя никаких финансовых обязательств.

    Деньги поступили в американское казначейство, но контракты на производство или закупку вооружений так и не были заключены.

    Помимо этого, Вашингтон не стал использовать квоту на 4,96 млрд долларов для передачи Киеву оружия со складов Пентагона. Американские власти решили сберечь эти средства для поддержания собственной боеготовности. В результате ускорить помощь за счет арсеналов США также не вышло.

    Механизм PURL запустили летом прошлого года после отказа президента США Дональда Трампа продолжать бесплатные поставки ВСУ. По задумке Штаты должны были продавать оружие странам НАТО, а те – передавать его на Украину.

    В июле 2026 года Трамп заявил о продаже американского вооружения исключительно странам НАТО.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в прошлом году оценивал стоимость реализации программы PURL на 2026 год в 15 млрд долларов.

    До этого в 2025 году Вашингтон приостановил прямые поставки оружия для обеспечения собственных стратегических запасов.

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    31 июля 2026, 21:50 • Новости дня
    Серия взрывов прогремела в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве произошла серия взрывов после объявления воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.

    В Киеве произошла серия взрывов во время объявленной воздушной тревоги, передает РИА «Новости».

    «В Киеве слышны взрывы», – говорится в сообщении украинского телеканала «Общественное» в его Telegram-канале.

    По информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги звучит как в самом Киеве, так и на части территории Киевской области.

    ВС России в четверг нанесли массированный удар с применением высокоточного оружия и беспилотников по военной инфраструктуре в Киеве и на Западной Украине.

    Вооруженные силы России поразили завод по производству ракет «Фламинго». Министерство обороны заявило об атаке на киевские предприятия «Завод Маяк» и «Электротехнический завод». Последний объект выпускает ударные беспилотники средней дальности. Российские военные ударили по львовскому авиационному заводу «ЛДАРЗ». Армия также уничтожила химический завод в Ровенской области.

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    31 июля 2026, 15:34 • Новости дня
    Взрыв прогремел на полигоне военной части в городе Хмельницком
    Взрыв прогремел на полигоне военной части в городе Хмельницком
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мощные взрывы на западе Украины в городе Хмельницком произошли в результате чрезвычайного происшествия на территории военного полигона украинских сил специальных операций с последующей детонацией, сообщила пресс-служба Сил спецопераций (ССО) ВСУ.

    «31 июля 2026 года на территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого произошел взрыв с последующей детонацией. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются», – заявили в ведомстве, передает ТАСС.

    Ранее в украинских СМИ появились видеокадры мощных взрывов в городе. Сообщалось о повторной детонации, от взрывной волны в некоторых домах выбило окна. Глава местной областной администрации Сергий Тюрин подтвердил факт взрывов, однако не уточнил их причину.

    Утром местная администрация предупреждала, что с 12:00 до 15:00 планировалось уничтожение взрывоопасных предметов в Староконстантиновской общине, которая находится менее чем в 20 километрах от Хмельницкого.

    По данным Telegram-канала «Военный Осведомитель», в Хмельницкой области располагается один из основных хабов ССО Украины, включающий Центр специальных операций «Запад», а также 140-й отдельный и 142-й учебный центры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая серия взрывов произошла в Хмельницкой области после объявления масштабной воздушной тревоги.

    В середине того же месяца возгорания возникли на местных промышленных предприятиях из-за аналогичных инцидентов.

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    31 июля 2026, 16:40 • Новости дня
    Российские войска поразили логистический узел ВСУ в Днепропетровской области

    Минобороны: ВС России ударили по сортировочному комплексу «Новой почты»

    Российские войска поразили логистический узел ВСУ в Днепропетровской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли точный удар по сортировочному комплексу компании «Новая почта» в районе населенного пункта Подгорное в Днепропетровской области, сообщило Минобороны.

    Российские военнослужащие поразили сортировочный комплек компании «Новая почта» в районе населенного пункта Подгорное Днепропетровской области,  сообщило в Max Минобороны. Атака была осуществлена 30 июля с использованием ударного беспилотника «Герань-4».

    Военные пояснили, что этот логистический узел активно применялся Вооруженными силами Украины для доставки и хранения грузов военного назначения.

    В Минобороны уточнили, что помимо общих военных грузов, на объекте находились беспилотные летательные аппараты и комплектующие к ним. Ведомство также представило видеоматериалы, подтверждающие успешное поражение цели.

    Украинские войска используют отделения «Новой почты» для переброски беспилотников.

    Ранее российские военные разгромили логистический центр противника в Днепропетровске беспилотником «Герань-4 сикер».

    С конца мая армия России расширила географию ударов по военной почтовой инфраструктуре Украины.

    Видео удара по логистическому центру в Днепропетровске смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    31 июля 2026, 21:10 • Новости дня
    Генералы ВСУ решили уйти на пенсию после отставки Сырского
    Генералы ВСУ решили уйти на пенсию после отставки Сырского
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    После смены главнокомандующего украинской армии Александра Сырского часть генералитета решила уйти в отставку, сообщили в российских силовых структурах.

    Ряд высокопоставленных военных украинской армии приняли решение завершить службу и заняться научной деятельностью после назначения нового главнокомандующего ВСУ, передает РИА «Новости».

    По данным источника в российских силовых структурах, службу завершили бывший заместитель главнокомандующего Андрей Лебеденко и экс-начальник тыла ВСУ Владимир Карпенко. Увольнения связаны с кадровыми перестановками в руководстве Вооруженных сил Украины.

    Ранее Владимир Зеленский официально уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего армией. Сам Сырский публично объявил о сложении своих полномочий.

    Американская пресса связала эту отставку с острым конфликтом вокруг тактики применения беспилотников.

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    31 июля 2026, 20:10 • Новости дня
    Минобороны показало кадры ударов по украинским сухогрузам

    Минобороны опубликовало видео поражения сухогрузов с оружием для ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны опубликовало кадры уничтожения морских судов, задействованных в доставке вооружения и техники для украинской армии в портах Одесской области.

    Российское военное ведомство опубликовало видеокадры ударов по морским сухогрузам, которые участвовали в транспортировке военного имущества в интересах Вооруженных сил Украины, передает в Max Минобороны.

    В официальном сообщении министерства говорится, что БПЛА «Герань» нанесен удар по сухогрузу, находившемуся у причала в порту города Одесса. Также оператором БПЛА «Герань-4» нанесен удар по сухогрузу, находившемуся в порту «Южный» Одесской области.

    Кадры ударов по сухогрузам, доставлявшим вооружение для ВСУ, смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Ранее российские беспилотники перехватили суда с военными грузами для ВСУ на черноморском побережье. Расчеты аппаратов «Герань-4 Сикер» ударили по двум сухогрузам в порту Николаева.

    Дроны атаковали следующий с военными поставками транспорт восточнее Одессы.

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    31 июля 2026, 12:20 • Новости дня
    ВС России за неделю поразили 31 используемое в интересах ВСУ морское судно
    ВС России за неделю поразили 31 используемое в интересах ВСУ морское судно
    @ кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    В течение недели российскими войсками было поражено 31 используемое в интересах ВСУ морское судно, сообщили в Минобороны.

    Среди пораженных судов 23 типа «сухогруз», четыре балкера, два буксира, а также килекторное судно и десантный катер, говорится в канале Max Минобороны.

    В пятницу утром сообщалось, что российские войска поразили военные объекты в Одессе и сухогруз.

    Накануне вечером Вооруженные силы России нанесли высокоточные удары по логистическим объектам и морской инфраструктуре украинской армии на Черноморском побережье. А БПЛА «Герань-4 Сикер» перехватили суда с военными грузами для ВСУ.

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    31 июля 2026, 09:27 • Новости дня
    Захарова заявила о «гибкости швейцарского нейтралитета» в сторону Киева

    Захарова заявила о гибкости швейцарского нейтралитета в сторону Киева

    Захарова заявила о «гибкости швейцарского нейтралитета» в сторону Киева
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    «Гибкий нейтралитет» Швейцарии прогнулся в 1940-х в сторону гитлеровской Германии, а сейчас гнется в сторону Киева и Брюсселя, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Швейцарский нейтралитет меняет направление в зависимости от выгоды, написала Захарова в своем Telegram-канале. Она обратила внимание на нежелание правительства Швейцарии законодательно закреплять нейтральный статус государства.

    «Правительство страны, 400 лет строившей на принципе нейтралитета свою государственность и накапливавшей под этим лозунгом свое благосостояние, объясняет гражданам, что записывать этот принцип в конституцию сегодня нельзя, потому что тогда его придется соблюдать. Сказать, что это дно, – значит обидеть океан», – отметила дипломат.

    Захарова напомнила, что в годы Второй мировой войны швейцарский национальный банк купил у германского Рейхсбанка золота на 1,2 млрд франков. Финансовая система страны стала частью германской военной машины. Кроме того, в 1938 году Берн попросил Берлин ставить в паспортах немецких евреев букву «J», чтобы пограничники могли их выявлять. С 1942 года граница для еврейских беженцев была закрыта, добавила она.

    По словам представителя МИД, сейчас швейцарский «гибкий нейтралитет» гнется в сторону Киева и Брюсселя, как в 1940-х годах он был направлен в сторону Берлина ради золота и рынка. Именно поэтому Федеральный совет возражает против конституционной формулировки, ведь тогда нейтралитет придется соблюдать, пояснила Захарова.

    С точки зрения международного права позиция Берна несостоятельна, подчеркнула дипломат. Согласно Гаагским конвенциям 1907 года, постоянный нейтралитет не может быть гибким и требует одинакового применения ограничительных мер ко всем воюющим сторонам. Синхронизация санкций со списками ЕС, финансирующего киевский режим, юридически означает отсутствие нейтралитета, резюмировала представитель ведомства.

    Посол России в Берне Сергей Гармонин указал на разрушение независимого статуса Швейцарии из-за поддержки западных санкций.

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский констатировал полную утрату Швейцарией нейтралитета.

    Швейцарские власти начали активную интеграцию в различные военные инициативы Европы.

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