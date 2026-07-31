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Путин отметил рост зарплат в РЖД более чем на 8%
Президент России Владимир Путин на встрече с генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым обратил внимание на увеличение заработной платы работников компании.
Глава государства подчеркнул, что несмотря на сокращение персонала, доходы сотрудников растут, передает РИА «Новости».
«Зарплата выросла зато... Больше 8%», – отметил российский лидер.
В свою очередь Олег Белозеров подтвердил эту информацию, уточнив, что сейчас средняя заработная плата в коллективе достигает почти 119 тыс. рублей.
Также в ходе беседы обсуждались успехи компании. Путин назвал РЖД одним из лидеров в стране по росту производительности труда.
По словам главы компании, этот показатель за последние 15 лет увеличился в два раза, а в денежном выражении – в четыре раза.
«Так и есть. Так и есть, вы – один из лидеров, это у вас получается», – отреагировал Путин. Президент добавил, что таких результатов удается достигать благодаря внедрению новой техники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, гендиректор РЖД Олег Белозеров отчитался перед президентом Владимиром Путиным о реализации инвестиционной программы государственной компании.
Глава государства заявил о росте реальных зарплат в российской экономике на 30% за последние пять лет.
В марте число российских регионов со средней зарплатой выше 100 тыс. рублей выросло до 20.