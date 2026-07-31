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Цена на газ в Европе превысила 700 долларов
Биржевые цены на газ в Европе вновь преодолели 700 долларов
Стоимость сентябрьских газовых фьючерсов на европейских торгах возобновила рост, поднявшись выше отметки в 700 долларов за тысячу кубометров.
Биржевые цены на газ в Европе перешли к росту и вновь преодолели уровень в 700 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».
По данным лондонской биржи ICE, сентябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF начали торги на отметке 694,5 доллара, а к 13:55 мск достигли 710,7 доллара.
Рост стоимости энергоносителей в Европе начался 2 марта на фоне ударов США и Израиля по Ирану. В итоге средние цены за первый месяц весны увеличились почти на 60% по сравнению с февралем, впервые с начала 2023 года превысив 600 долларов. Максимальное значение за время конфликта было зафиксировано 19 марта – 853,7 доллара, когда Катар резко сократил выпуск сжиженного природного газа.
В последующие месяцы наблюдалась разнонаправленная динамика: в апреле котировки упали на 14%, в мае выросли на 5%, а в июне снизились на 6%. К концу июля цены превысили 700 долларов, но в начале последней недели месяца резко упали, после чего колебались около этой отметки. Исторический рекорд стоимости газа в Европе был установлен весной 2022 года на уровне 3892 долларов за тысячу кубометров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля стоимость газа на европейских биржах вплотную приблизилась к отметке в 700 долларов за тысячу кубометров.
Несколькими днями ранее цена голубого топлива превысила 750 долларов впервые с весны.
Перед этим котировки августовских фьючерсов достигли уровня 716,4 доллара.