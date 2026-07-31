Глава Минобороны Нидерландов призвала защитить границы Европы от мигрантов

Вице-премьер Нидерландов назвала недопустимым наплыв мигрантов в испанскую Сеуту

Tекст: Мария Иванова

Вице-премьер и глава Минобороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус выступила с резким заявлением по поводу миграционного кризиса в испанской Сеуте, передает РИА «Новости».

Она подчеркнула важность защиты европейских рубежей на фоне массового прорыва нелегалов.

«Недопустимые кадры из Испании. Необходимо действовать быстро и решительно. Мы должны защищать и охранять наши границы», – подчеркнула Йешилгез-Зегериус. Министр добавила, что бездействие перед лицом нелегальной миграции в Европу абсолютно неприемлемо.

Накануне тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и испанским анклавом Сеутой. Сотням из них удалось проникнуть на испанскую территорию. В ответ на это местные власти перебросили в город дополнительные силы полиции, гражданской гвардии и военнослужащих для стабилизации обстановки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании перебросили дополнительные силы армии в Сеуту из-за прорыва нелегалов.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригрозила закрытием границы с Испанией.

Ранее Нидерланды вместе с Венгрией объявили о намерении отказаться от миграционных правил Европейского союза.