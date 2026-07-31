Си Цзиньпин заявил о беспрецедентной модернизации китайской армии

Китай анонсировал трехступенчатую стратегию модернизации вооруженных сил

Tекст: Мария Иванова

Китайский лидер Си Цзиньпин объявил о необходимости качественного обновления национальной обороны и вооруженных сил из-за «беспрецедентных изменений в мире», передает РИА «Новости».

По словам председателя КНР, это важнейшее условие для продвижения модернизации китайского образца.

Пекин намерен реализовать трехступенчатую стратегию развития армии. Планируется активно продвигать реформы, направленные на усиление войск и повышение их боеспособности за счет современных научно-технических достижений. Центральный комитет Коммунистической партии Китая поставил процветание вооруженных сил на видное место в государственных делах.

Руководство страны подчеркивает намерение укреплять абсолютный контроль партии над армией. Эти шаги предпринимаются с учетом общей концепции возрождения китайской нации и адаптации к меняющимся мировым условиям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин объявил о планах по созданию интеллектуализированной военной системы.

В начале июля китайский лидер потребовал ускорить формирование армии мирового уровня.

Весной власти страны запланировали увеличение оборонного бюджета на 7%.