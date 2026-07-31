110 лет назад, 31 июля 1916 года, родился один из родоначальников современной мировой трансплантологии – Владимир Демихов. Его эксперименты вызывали одновременно шок и восторг: собаки с двумя головами, пересадки сердца – такого в мировой медицине еще не было.0 комментариев
Си Цзиньпин заявил о беспрецедентной модернизации китайской армии
Китай анонсировал трехступенчатую стратегию модернизации вооруженных сил
На фоне глобальных перемен Пекин проведет масштабную реформу армии, повышая боеспособность войск за счет внедрения передовых технологий, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Китайский лидер Си Цзиньпин объявил о необходимости качественного обновления национальной обороны и вооруженных сил из-за «беспрецедентных изменений в мире», передает РИА «Новости».
По словам председателя КНР, это важнейшее условие для продвижения модернизации китайского образца.
Пекин намерен реализовать трехступенчатую стратегию развития армии. Планируется активно продвигать реформы, направленные на усиление войск и повышение их боеспособности за счет современных научно-технических достижений. Центральный комитет Коммунистической партии Китая поставил процветание вооруженных сил на видное место в государственных делах.
Руководство страны подчеркивает намерение укреплять абсолютный контроль партии над армией. Эти шаги предпринимаются с учетом общей концепции возрождения китайской нации и адаптации к меняющимся мировым условиям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин объявил о планах по созданию интеллектуализированной военной системы.
В начале июля китайский лидер потребовал ускорить формирование армии мирового уровня.
Весной власти страны запланировали увеличение оборонного бюджета на 7%.