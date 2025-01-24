Британия заключила контракт с Rolls-Royce на создание реакторов для подлодок на 11 млрд долларов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Правительство Великобритании заключило контракт с компанией Rolls-Royce на сумму 11 млрд долларов на создание ядерных реакторов для подводных лодок, сообщает ТАСС. Этот контракт является частью программы модернизации подводного флота Соединенного Королевства и предполагает проектирование, производство и поддержку ядерных реакторов для субмарин.

В Лондоне подчеркнули, что данная сделка поспособствует укреплению безопасности страны и развитию партнерства в рамках союза AUKUS, созданного в 2021 году совместно с США и Австралией.

Партнерство в рамках AUKUS предусматривает два основных направления военного сотрудничества. Первое – это предоставление Австралии флота атомных подводных лодок. Для этого Британия начнет строительство серии подлодок SSN-AUKUS, которые будут использованы военно-морскими силами обеих стран. Компании BAE Systems и Rolls-Royce, совместно с австралийским судостроителем ASC Pty Ltd, займутся созданием этих подлодок.

Строительство запланировано перенести в Австралию после 2030 года, и Канберра получит первую субмарину своего производства в начале 2040-х годов. До этого времени австралийский подводный флот будет усилен за счет приобретения трех подлодок класса «Вирджиния» из США. Второе направление сотрудничества связано с разработкой военных технологий в восьми областях, включая подводные системы, искусственный интеллект, квантовые технологии и кибербезопасность, а также гиперзвуковые аппараты и средства их перехвата.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-морские силы Австралии остались с одной боеспособной подводной лодкой. Создание AUKUS показало, что для стран-участниц важны партнерство и союзнические обязательства. Франция обвинила страны AUKUS в подрыве доверия со стороны союзников, что вызвало напряженность в международных отношениях.