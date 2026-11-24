Расчеты дронов уничтожили 15 пунктов управления БПЛА в Харьковской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Расчеты беспилотных летательных аппаратов типа «Молния-2» и FPV-дронов 71-й гвардейской мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск «Север» обнаружили и ликвидировали более 15 пунктов управления БПЛА противника в Харьковской области в текущем месяце», – заявил Сват РИА «Новости».

Сват пояснил, что ударные и разведывательные беспилотники работают в связке, непрерывно патрулируя заданный участок. При обнаружении цели к ней направляются один или несколько расчетов в зависимости от характера объекта.

Командир подчеркнул, что пункты управления БПЛА являются приоритетными целями. Их круглосуточный поиск позволяет предотвращать удары украинских военных по гражданской инфраструктуре. Залогом успеха Сват назвал слаженность, внимательность и скорость реакции военнослужащих.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили более 30 наземных робототехнических комплексов ВСУ на сумском направлении за месяц.

Ранее расчеты ударных беспилотников группировки лишили украинские подразделения возможности подвозить продовольствие и боеприпасы на некоторых участках в Харьковской области.

Также расчеты беспилотников «Молния-2» и FPV-дронов группировки «Север» уничтожили более 20 пунктов управления БПЛА в Харьковской области.