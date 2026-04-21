Снайперская группа сорвала дроновую атаку ВСУ на артиллерию

Кома сообщил, что российские снайперы предотвратили атаку беспилотников ВСУ на артиллерийский расчет, передает ТАСС. По его словам, группе поступила задача прикрыть артиллеристов во время их работы по уничтожению опорного пункта противника.

Снайпер рассказал: «Артиллеристы начали работать, нам поступила задача прикрыть их. Мы выдвинулись к ним. Пока они работали, мы по дронам работали. Арта вражеский опорник разбила, мы свою задачу выполнили тоже, сбили дроны. Нас артиллеристы поблагодарили, чай попили у них, посидели и выдвинулись на свои позиции».

Как писала газета ВЗГЛЯД, командир артиллерийского расчета отразил атаку двенадцати дронов из стрелкового оружия.

Артиллеристы группировки «Восток» на Запорожском направлении ликвидировали пункты управления вражескими беспилотниками.

Снайперская пара группировки войск «Днепр» для прикрытия штурмовой группы уничтожила тяжелый октокоптер типа «Баба-Яга».