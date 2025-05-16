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Снайперы уничтожили троих боевиков ВСУ и дрон под Ореховым
Снайперская пара прикрыла штурмовую группу, уничтожив ВСУ и октокоптер
Снайперы 19-й гвардейской мотострелковой дивизии успешно предотвратили обход российской штурмовой группы под Ореховым, ликвидировав угрозу с фланга.
Снайперская пара 19-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» обеспечила прикрытие российской штурмовой группы, уничтожив троих военнослужащих ВСУ и вражеский октокоптер Р-18 типа «Баба-Яга», пишет РИА «Новости». Командир стрелковой роты снайперов с позывным «Амур» рассказал, что противник пытался незаметно обойти штурмовую группу с фланга, выйдя из окопа.
«Противник захотел вылезти из окопа и обойти всю нашу штурмовую группу с тыла», – заявил «Амур». По его словам, благодаря заранее просчитанным поправкам удалось ликвидировать противника на подходе.
К вечеру снайперская пара также уничтожила дрон-октокоптер Р-18, применяемый ВСУ для ударов и разведки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, казак Юрий Деев рассказал, что сбить тяжелый украинский дрон типа «Баба-яга» из дробовика невозможно, для этого требуется автомат и поражение аккумулятора. В Херсонской области тяжелый дрон-бомбардировщик «Баба-Яга», собранный из сбитых украинских аппаратов, прошел успешное боевое тестирование. На харьковском направлении российские мотострелки сбили ударный гексакоптер «Баба-Яга» с помощью FPV-дрона.