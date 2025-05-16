Снайперы уничтожили троих боевиков ВСУ и дрон под Ореховым

Снайперская пара прикрыла штурмовую группу, уничтожив ВСУ и октокоптер

Tекст: Денис Тельманов

Снайперская пара 19-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» обеспечила прикрытие российской штурмовой группы, уничтожив троих военнослужащих ВСУ и вражеский октокоптер Р-18 типа «Баба-Яга», пишет РИА «Новости». Командир стрелковой роты снайперов с позывным «Амур» рассказал, что противник пытался незаметно обойти штурмовую группу с фланга, выйдя из окопа.

«Противник захотел вылезти из окопа и обойти всю нашу штурмовую группу с тыла», – заявил «Амур». По его словам, благодаря заранее просчитанным поправкам удалось ликвидировать противника на подходе.

К вечеру снайперская пара также уничтожила дрон-октокоптер Р-18, применяемый ВСУ для ударов и разведки.

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