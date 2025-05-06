Tекст: Мария Иванова

Трофейный дрон-бомбардировщик «Баба-Яга», собранный из сбитых украинских беспилотников в полевой лаборатории 18-й общевойсковой армии, успешно прошел боевые испытания в Херсонской области, передает РИА «Новости».

Старший оператор БПЛА с позывным «Авангард» сообщил: «Бабу-Ягу эту восстановили не так давно. И сейчас она у нас на этапе тестовых полетов. А уже после тестовых полетов она отправится выполнять боевые задачи на передний край».

В лаборатории 18-й армии военнослужащие не только ремонтируют, но и модернизируют как собственные дроны, так и исследуют трофейную технику для последующего использования в зоне спецоперации. Подобная практика позволяет наращивать эффективность беспилотных отрядов и быстрее внедрять новые технические решения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие из 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» использовали отечественные и трофейные дроны для доставки воды, еды и боеприпасов штурмовым подразделениям на передовой.

Между ntveкраинский дрон «Баба-Яга» случайно поставил сигареты и шоколад российским штурмовикам, которые заняли позиции в Дзержинске (Торецке) в ДНР.

4 мая российские бойцы мотострелкового полка на харьковском направлении сбили ударный гексакоптер «Баба-Яга» с помощью FPV-дрона.