Российские военные применили трофейные дроны для снабжения штурмовиков

Путин: Народ России никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа

Путин поблагодарил военных КНДР за помощь в разгроме ВСУ в Курской области

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин выразил благодарность подразделениям Корейской народной армии, участвовавшим в разгроме группировки украинских боевиков в Курской области, следует из сообщения на сайте Кремля.

Путин отметил высокий уровень подготовки и героизм корейских воинов, которые совместно с российскими бойцами отражали вторжение ВСУ в полном соответствии с международным правом и Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанным 19 июня 2024 года.

«В разгроме вторгшихся на нашу территорию неонацистских формирований киевского режима активное участие принимали подразделения Корейской народной армии – в полном соответствии с международным правом, согласно букве и духу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой от 19 июня 2024 года. В частности, в соответствии со статьей 4 Договора, предусматривающей незамедлительное оказание военной помощи в случае вооруженного нападения на одну из договаривающихся сторон», – отметил президент России.

Путин отдельно выразил признательность председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну, а также всему руководству и народу КНДР за помощь и поддержку.

«Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию», – заявил Путин.

Президент подчеркнул, что действия подразделений КНДР «были продиктованы чувством солидарности и товарищества, а также полностью соответствовали международным нормам».

Президент выразил уверенность в том, что отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между Россией и КНДР, закаленные на поле боя, будут и далее успешно и динамично развиваться по всем направлениям.

Ранее корейские СМИ заявили, что КНДР направила войска в Россию в соответствии с действующим соглашением о стратегическом партнерстве между двумя странами.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что военнослужащие КНДР приняли непосредственное участие в боях за освобождение Курской области в рамках этого договора.

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов отметил, что военнослужащие из КНДР приняли значительное участие в освобождении приграничных районов региона, действуя в рамках стратегического партнерства.