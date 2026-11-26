При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.5 комментариев
Захарова: Цели спецоперации будут достигнуты на суше, на воде и в воздухе
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что цели специальной военной операции будут выполнены независимо от действий киевского режима.
«Цели специальной военной операции в любом случае будут достигнуты: на суше, в воде, в воздушном пространстве, где бы эти мракобесы ни пытались себя проявить», – цитирует РИА «Новости» заявление Захаровой на брифинге.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила власти Украины в стремлении перенести конфликт на морские акватории.
На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о намерении России достичь целей специальной военной операции военным путем при невозможности мирного решения.
В начале месяца Захарова заявила о необходимости полного выполнения задач спецоперации для устранения угроз со стороны соседнего государства.