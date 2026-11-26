Tекст: Валерия Городецкая

«Цели специальной военной операции в любом случае будут достигнуты: на суше, в воде, в воздушном пространстве, где бы эти мракобесы ни пытались себя проявить», – цитирует РИА «Новости» заявление Захаровой на брифинге.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила власти Украины в стремлении перенести конфликт на морские акватории.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о намерении России достичь целей специальной военной операции военным путем при невозможности мирного решения.

В начале месяца Захарова заявила о необходимости полного выполнения задач спецоперации для устранения угроз со стороны соседнего государства.