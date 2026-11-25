Tекст: Вера Басилая

Переговоры по семилетнему финансовому плану Европейского союза на внеочередном саммите в Брюсселе могут завершиться безрезультатно из-за серьезных разногласий стран-участниц, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство ЧТК.

«Переговоры по многолетнему бюджету ЕС предстоят сложные, и мы посмотрим, будет ли вообще достигнуто какое-либо соглашение. Я в это не верю», – сказал Бабиш.

По словам главы правительства, Прагу категорически не устраивает пересмотренный проект бюджета, представленный председателем Евросовета Антониу Коштой. Чешская сторона выступает против включения в документ расходов на поддержку Украины. Аналогичную позицию разделяют Венгрия и Словакия.

Канцлер Германии Фридрих Мерц настаивает на жесткой увязке европейского бюджета с помощью Киеву. В ответ Бабиш пообещал решительно бороться за национальные интересы и напомнил о своем праве вето.

Внеочередной саммит Евросоюза пройдет 26 и 27 ноября. Лидеры государств попытаются согласовать форму многолетнего бюджета и финансовую помощь Украине на 2027 год. В случае провала переговоров следующий саммит состоится в середине декабря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц решил закрепить в долгосрочном бюджете Евросоюза новую схему финансирования Украины.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр назвал бессмысленным проведение внеочередного саммита объединения на фоне разногласий по документу.

Европарламент поддержал проект бюджета Евросоюза на 2027 год.

В воскресенье премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о неприемлемости проекта бюджета Европейского союза из-за предусмотренного в нем выделения средств для Киева.