Tекст: Алексей Дегтярёв

Европейская комиссия пересматривает рекомендации по реализации запрета на выдачу виз участникам спецоперации на Украине, сообщается на сайте органа.

«Мы предложили задействовать визовый запрет ЕС для всех, кто служит или служил в Вооруженных силах России с начала спецоперации. Въезд в Европейский союз должен быть закрыт для тех, кто представляет угрозу безопасности Европы», – заявила фон дер Ляйен.

Документ также ужесточает правила выдачи туристических виз для остальных граждан России. Странам Евросоюза рекомендовано прекратить признание небиометрических российских паспортов и усилить проверки на внешних границах Шенгенской зоны, включая систематическое снятие отпечатков пальцев.

Кроме того, новые меры предполагают отказ в визах российским спортсменам, выступающим под национальными символами, и государственным деятелям культуры. При этом исключения для въезда сохранятся для диссидентов, независимых журналистов и жителей освобожденных территорий, получивших российское гражданство.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Дания предложила странам Европейского союза приостановить выдачу туристических виз россиянам.

В четверг премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о планах запретить выдачу виз спортсменам из России.

Летом Совет ЕС сообщил о создании юридической базы для отказа в визах российским военнослужащим.