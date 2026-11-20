Абсолютно любая еда имеет право на существование, но традиционная национальная кухня тем и отличается от экспериментальной и повседневной, что у блюд есть классические рецепты. Вот зачем нужен ГОСТ на русскую кухню.2 комментария
МИД пообещал ответить на новые санкции Евросоюза
Захарова пообещала ответ России на расширение антироссийских санкций ЕС
Россия не оставит без должного ответа действия Евросоюза по расширению односторонних санкций, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Действия Европейского союза по расширению антироссийских односторонних санкций, я вас заверяю, без должного ответа не останутся», – заявила Захарова РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Владимир Путин заявил о неспособности ЕС приспособиться к последствиям собственных антироссийских ограничений.
В понедельник Евросоюз принял решение о введении санкций в отношении 145 физических и юридических лиц.
Ранее Мария Захарова назвала новые пакеты санкций признаком слабости Брюсселя.