FT: Брюссель готов рассмотреть поэтапную отмену антироссийских санкций

Tекст: Катерина Туманова

Встреча лидеров трех держав на полях саммита АТЭС вызвала у европейцев опасения по поводу возможной сделки, аналогичной Ялтинскому соглашению. Подобный сценарий ставит под угрозу дипломатические усилия Германии, Великобритании и Франции по учету интересов Европы в переговорах Вашингтона с Москвой.

«Такая попытка поставит под угрозу многомесячные дипломатические усилия так называемой евротройки – Германии, Великобритании и Франции – по налаживанию отношений с Кушнером и Уиткоффом и обеспечению того, чтобы европейские требования были учтены в переговорах Вашингтона с Москвой», – пишет Financial Times.

Представитель правительства Германии сообщил о готовности к переговорам на саммите в Берлине. По его словам, целью Европы остается суверенная Украина, а отправной точкой для территориальных соглашений должна стать линия соприкосновения. При этом Киев нуждается в надежных гарантиях безопасности после прекращения огня.

«В свою очередь, ЕС рассмотрит возможность «постепенного и обусловленного» снятия санкций с России», – сказано в материале.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент США выразил сомнения в целесообразности военной помощи Украине. Кушнер заявил о важности перезапуска диалога между Россией и Европой. Президент Франции Макрон заявил о планах европейских стран начать переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

