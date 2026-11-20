Tекст: Олег Исайченко

Основатель компании SpaceX и один из самых богатых людей в мире Илон Маск выступил на саммите DealBook с рядом заявлений по Украине. Так, он признал, что госпереворот в Киеве в 2014 году фактически был организован США и не состоялся бы без поддержки Госдепа и других американских ведомств.

Бизнесмен также подверг жесткой критике отношение Запада к происходящему. «Мне кажется, слишком уж часто все сводится к тому, что Украина – хорошая, Россия – плохая, а значит, любые действия против россиян оправданы. Это жестокая и совершенно неприемлемая позиция», – подчеркнул Маск.

Кроме того, предприниматель обвинил Владимира Зеленского во лжи из-за его слов об ограничениях спутниковой связи Starshield на территории Украины. Спор вокруг использования технологий SpaceX на линии фронта обострился осенью этого года и недавно перешел в открытую фазу. «Это ложь. Я не хочу вас шокировать, но Зеленский не всегда говорит правду», – заявил бизнесмен.

Он пояснил, что Starlink и Starshield – разные системы: первая – коммерческая спутниковая сеть, вторая находится под контролем правительства США и решения о ее применении принимает Пентагон. Маск считает, что Зеленский «намеренно смешивает» два проекта и хочет использовать Starlink для наступательных военных операций, в том числе для ударов беспилотников по российским объектам.

Однако эта технология не должна «становиться одной из сторон войны», добавил бизнесмен. «Не просите меня как частное лицо принимать решения об убийстве, которые иногда приводят к гибели невинных людей», – заявил миллиардер. Маск подчеркнул, что сделал для Украины больше, чем кто-либо другой, так как Starlink остается основой коммуникаций ВСУ, в то время как без нее «весь украинский фронт немедленно бы рухнул».

Ранее Зеленский неоднократно жаловался, что на линии фронта действуют ограничения скорости работы спутниковых терминалов, из-за чего украинские дроны-перехватчики теряли связь и не могли догонять российские реактивные ударные беспилотники. Маск подтвердил, что коммерческий Starlink ограничен максимальной скоростью движения по шоссе, чтобы его нельзя было превратить в систему наведения для оружия. Киев утверждает, что замедляется именно военная модификация системы – Starshield, контролируемая Пентагоном.

В начале ноября бизнесмен сделал репост публикации, в которой была названа ошибкой бесплатная передача Украине тысяч терминалов Starlink в начале конфликта. По мнению автора поста, компания SpaceX ежемесячно тратила миллионы долларов на обеспечение спутниковой связи.

В этой связи зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Маск с самого начала понимал, как гражданская технология используется в военных целях, но лишь спустя несколько лет признал ошибочность своего решения. «Теперь вот ему стало противно. Он клеймит войну. Но он стал участником этой войны», – написал он.

По мнению экспертов, позиция Маска по вопросу применения Starlink на Украине – это не столько последовательное миротворчество, сколько прагматичный выбор, обусловленный текущей фазой конфликта и тем, как к нему относятся в политических и общественных кругах США.

Как напомнил военный эксперт Алексей Анпилогов, в начале спецоперации на Украине Маск довольно легко получал политические дивиденды. «Бизнесмен по собственной инициативе предложил использовать Starlink: формально ради национальной обороны, а фактически для ведения боевых действий», – уточнил собеседник.

Только после возвращения Дональда Трамп в Белый дом в 2025 году в США начало расти недовольство по поводу использования Starlink в военных целях.

Эксперт напомнил об инциденте в Болгарии, когда неизвестные повредили наземные станции системы Starlink, что привело к репутационным издержкам бизнесмена и его компании.

Вместе с тем украинская сторона, по словам спикера, начала вмешиваться в аппаратное и программное обеспечение Starlink с целью их фактического взлома. «Компания SpaceX сознательно ограничила использование терминалов на территории РФ. Механизм контроля был построен на базе модуля GPS: он считывал координаты терминала и передавал их системе для идентификации. Украина взламывала эти модули глобального позиционирования и подменяла координаты», – пояснил Анпилогов.

Он не исключает, что Маска не беспокоила бы эта ситуация, если бы на Западе не было зон, которые сознательно не обслуживаются его системой. Как известно, территории вокруг военных баз и значимых государственных объектов (таких как Капитолий и Белый дом) остаются без покрытия Starlink. Манипуляции украинских взломщиков могут нанести бизнесмену серьезный ущерб.

Не исключено также, что бизнесмен отреагировал на недавние атаки ВСУ на Крымский мост. Как указал Анпилогов, есть неподтвержденные сведения, что противник использовал (для расширения покрытия Starlink) систему так называемого внутреннего интранета, который «пробрасывается» между дронами. Речь идет о mesh-сети, где каждый БПЛА является приемником, передатчиком и ретранслятором. При выстраивании в длинную цепочку такие узлы образуют сеть, обеспечивая связь с «большой землей».

«Если информация подтвердится, то украинская сторона фактически повторила ту технологию, которую Россия применяет при ударах по Украине уже несколько месяцев.

Но допускаю, терминалы Starlink вполне могли работать как над Крымом, так и, что немаловажно, над акваторией Черного моря. Или же речь о комбинированной схеме: главный канал пробрасывается через Starlink с акватории Черного моря, а затем – на двух-трех дронах идет передача по интранету», – рассуждает эксперт.

Как бы то ни было, США вряд ли отберут у Украины доступ к Starlink. «Маск поддерживает использование терминалов для гражданской связи. Я считаю, что на фоне российских ударов, которые выводят из строя не только энергетику, но и, как следствие, системы классической связи, роль Starlink для выживания гражданской экономики страны будет только расти. А бизнесмен по-прежнему будет прагматично получать дивиденды, выступая в роли «посла доброй воли», – считает Анпилогов.

При этом собеседник ожидает, что военное использование США продолжат ограничивать различными способами – в том числе с помощью скоростного лимита для терминала (сейчас он установлен на уровне 160 км/ч). «То есть речь пойдет о гибридной модели: с одной стороны, SpaceX по-прежнему будет допускать использование Starlink на Украине, а с другой – различными способами ограничивать его военное применение», – прогнозирует аналитик.

В свою очередь американист Малек Дудаков отметил, что заявление Маска о роли США в событиях 2014 года на Украине не стало неожиданностью. «Глава SpaceX давно взаимодействует с такими фигурами, как Джеффри Сакс и Джон Миршаймер, которые последовательно продвигают эту точку зрения в американском публичном дискурсе. Для США она не является мейнстримной,

однако Маск обладает многомиллионной аудиторией – своего рода мегафоном для трансляции альтернативных нарративов»,

– пояснил политолог. Критика Маска в адрес Зеленского и украинских лоббистов, предположил Дудаков, стала реакцией на постоянные обвинения в адрес предпринимателя: его упрекают в отключении Starlink и препятствовании ударам вглубь России. «При этом с 2023 года Маск призывает к переговорам и деэскалации, понимая, что выход конфликта из-под контроля угрожает его глобальной бизнес-империи – вплоть до риска уничтожения спутников», – напомнил американист.

Эксперт подчеркивает, что Маск находится в клинче с украинскими лоббистами и офисом Зеленского, поэтому вряд ли его слова изменят позицию «ястребов» среди демократов и республиканцев. «Но сам факт вбрасывания альтернативной точки зрения в публичное пространство и начало ее активного обсуждения – это движение в правильном направлении, поскольку расширяет пространство для дискуссии», – резюмировал политолог.