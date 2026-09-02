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    2 сентября 2026, 11:24 • В мире

    Участие Илона Маска в шантаже России мало похоже на правду

    Участие Илона Маска в шантаже России мало похоже на правду
    @ Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/pool/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    В условиях, когда Украина проигрывает в «войне ущербов», у Запада почти не осталось действенных способов чем-то выручить режим Владимира Зеленского. Среди исключений – доступ к системе спутников Starlink для наведения ударов по России. Илон Маск отправил с этой просьбой к президенту США Дональду Трампу. А что же Трамп?

    Заголовки типа «Илон Маск не возражает против использования Starlink для ударов по России» облетели мировые СМИ, возродив старый анекдот:

    – Правда ли, что Рабинович выиграл в лотерею «Волгу». Правда! Только не Рабинович, а Иванов. Не «Волгу», а сто рублей. Не в лотерею, а в карты. Не выиграл, а проиграл.

    Если верить источникам, на просьбу использовать глобальную спутниковую систему для ударов по России самый богатый человек мира ответил что-то вроде: я-то не против, но это политическое решение, принимать которое должен президент США.

    Президентом США в данный момент работает Дональд Трамп, а послать к нему – это просто послать, особенно когда речь идет о просьбах Украины.

    Для Маска, в чьем случае эмоции иногда берут верх над разумом, это рациональная модель поведения. Отсылка к воле Трампа тому несомненно понравится (да, мол, тут я все решаю), а основатель «Теслы» и распорядитель Starlink нуждается в его одобрении.

    Их ссора с переходом на личности запомнилась многим, но с тех пор стороны делают вид, будто  конфликт исчерпан: Трамп даже взял Маска с собой в Китай, чтоб ходить там с открытым ртом. Однако невозможно поверить, что любой из них осознал свою неправоту. И в первую очередь, как ни странно, это касается Маска (поскольку дальнейшие события в политике и экономике США его правоту скорее подтвердили).

    Но размер, профиль и амбиции «Теслы», делая компанию могущественной, одновременно ставят ее в критичную зависимость от правительства: в тех сферах, которые интересны акционерам, Вашингтон способен критично вредить. Поэтому (но не только) акционеры вполне открыто заявили Маску, что его поведение и участие в политике противоречит общим интересам, благо мстительность Трампа общеизвестна. Вот мультимиллиардер пошел с повинной к миллиардеру, которого, на счастье акционеров, искренность в подхалимстве не интересует.

    Свидетельством примирения стало то, что главой НАСА все-таки назначили Джареда Айзекмана – выдвиженца Маска, чью кандидатуру Трамп в сердцах отозвал.

    Теперь уже не так важно, что именно они не поделили. В том, что касается Украины, конфликта между этими господами не было: оба годами напролет твердили, что миру нужен мир, а США – невмешательство.

    Оба не замечены в поиске повода для войны с Россией.

    И оба недолюбливают Владимира Зеленского, которого история со Starlink поставила в двусмысленное положение.

    С одной стороны, он жизненно заинтересован в результате: в «войне ущербов» с Россией, начатой криворожцем, Украина проигрывает. Поэтому «подмазал» Маска со своей стороны, выписав ему недавно один из украинских орденов, несмотря на личную неприязнь. В элите Америке награжденных подобными цацками немало, и это верный признак «ястреба», чего про Маска сказать нельзя: он говорил о Зеленском нелицеприятные вещи еще тогда, когда все остальные на Западе вылизывали криворожскую тушку.

    С другой стороны, еще сильнее Зеленский должен ненавидеть того самого киевского гонца – бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, уволенного за амбиции и перешедшего к конфронтации с бывшим шефом. Его поездка в США к Маску и другим «шишкам» считается личной инициативой: не добившись возвращения на пост, экс-министр как будто вызвался продемонстрировать, что способен обеспечить Украину тем, чем не смог Зеленский.

    Продемонстрировал Федоров на самом деле то, что человек он неумный. Об этом говорит его предложение обменять «армию дронов» на противоракеты к Patriot. То, что из-за войны с Ираном эти противоракеты теперь дефицит даже для Пентагона, стало общедоступной информацией, но в сознание Федорова она не проникла.

    По большому счету он вообще никто (официально – советник министра обороны Италии), чтобы заключать сделки, а предлагает то, чем больше не распоряжается. Маск просто не мог его не послать как докучливого побирушку, пусть и вежливо: за Федорова наверняка замолвили словечко покровители в американской элите из числа функционеров ВПК.

    В обычных условиях это было бы исчерпывающим объяснением ситуации, но условия не совсем обычные, так как необычайно тяжелой обещает стать для Украины предстоящая зима – без прикрытия комплексов Patriot и в условиях «войны ущербов». Как минимум она будет лютой для населения, как максимум – критичной для режима. А режим этот будут пытаться спасти, воздействуя на Трампа через многочисленных «ястребов» в его окружении, считая от госсекретаря Рубио.

    Один такой «ястреб» – директор ЦРУ Джон Рэтклифф – примерно в то же самое время, когда Маск встречался с Федоровым, нагрянул в Москву с необъявленным визитом и некой «рабочей повесткой», о которой можно только гадать.

    Допустим, осознавая положение Киева, Трампа просят надавить на Москву в развитие его же мысли – переговорах о мире, которые уже сошли на нет. Потом противостояние можно будет возобновить, но именно сейчас, в условиях нехватки ресурсов, Украине нужно отдышаться.

    Однако возможные рычаги воздействия на Россию (или, прямо говоря, шантажа) либо уже использованы, либо неприемлемы для Трампа, либо непосильны для США. К первой группе относятся санкции, ко второй – прямое финансирование Украины, к третьей – поставки Patriot, а также вторичные санкции против покупателей российских энергоресурсов (Китая, Индии, ЕС), так как американская экономика не тянет несколько экономических войн одновременно.

    А вот наведение украинских ракет с помощью Starlink – это и ново, и ощутимо, и как будто бесплатно. Решение, как заявлял Маск, принимает Трамп, а через директора ЦРУ можно было намекнуть, каким оно будет, если Москва не пойдет на те или иные уступки.

    Такая картина вроде бы логична, но разбивается о два обстоятельства, которые не получится игнорировать.

    Во-первых, именно теперь Москва может отвечать на действия Вашингтона не просто зеркально, а болезненно из-за возникновения игрока, который готов эту боль причинять на собственный страх и риск, лишь бы была возможность – это Иран. У России тоже есть спутники и разведданные, которые способны усугубить американское положение на Ближнем Востоке.

    Во-вторых, а также в-главных: решительно непонятно, с чего бы Трампу искать конфликта с Россией. Он как заявлял, что хочет «ладить», так и заявляет. А о том, что он осерчал и готов угрожать, мы узнаем одновременно со всем миром без всяких гонцов и хитрых комбинаций: президент США напишет обо всем в своей личной соцсети (которая называется, как главный печатный орган КПСС). Он такие вещи в себе держать не умеет, и в этом смысле не подводил ни разу. Пообещать и не сделать – такое бывает. Сделать, не возвестив об этом громогласно – это не про Трампа. Все-таки не первый год имеем счастье его наблюдать.

    Так что бритва Оккама к месту: вариант, что Федоров попросту послан, самодостаточен и не требует уточнений насчет возможности «хитрых дипломатических ходов» нынешней администрации в Вашингтоне.

    Не выиграл, а проиграл. Не Starlink, а Украину.

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