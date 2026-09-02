В Латвии начались масштабные военные учения стран НАТО

В Латвии стартовали учения НАТО с участием 12 тыс. военных

Tекст: Мария Иванова

Масштабные военные маневры продлятся до 8 октября, передает ТАСС. В тренировках принимают участие подразделения из США, Канады, Эстонии и Литвы, а также штаб многонациональной дивизии НАТО «Север».

В ходе маневров участники отработают взаимодействие между вооруженными силами союзников и гражданскими учреждениями. Особое внимание уделят восточным регионам страны, которые граничат с Россией.

В приграничных районах планируется интенсивное использование беспилотников для выполнения различных задач. Военные также проверят системы обнаружения дронов, нарушающих воздушное пространство. Учения Namejs проходят в Латвии ежегодно с 2014 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в Латвии состоялись аналогичные масштабные маневры Namejs 2025.

Канада решила сохранить свой военный контингент в прибалтийской республике до 2029 года.

В августе латвийское министерство обороны подтвердило украинское происхождение сбитого над страной беспилотника.