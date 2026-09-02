Множество русских людей, которые пришли почтить греческого святого – важное свидетельство единства Церкви, того, что мы прежде всего православные христиане, а потом уже греки, русские или люди каких-то еще языков и племен.0 комментариев
В Латвии начались масштабные военные учения стран НАТО
В Латвии стартовали учения НАТО с участием 12 тыс. военных
На территории Латвии развернулись масштабные маневры Namejs, в которых задействованы военнослужащие из нескольких государств Североатлантического альянса.
Масштабные военные маневры продлятся до 8 октября, передает ТАСС. В тренировках принимают участие подразделения из США, Канады, Эстонии и Литвы, а также штаб многонациональной дивизии НАТО «Север».
В ходе маневров участники отработают взаимодействие между вооруженными силами союзников и гражданскими учреждениями. Особое внимание уделят восточным регионам страны, которые граничат с Россией.
В приграничных районах планируется интенсивное использование беспилотников для выполнения различных задач. Военные также проверят системы обнаружения дронов, нарушающих воздушное пространство. Учения Namejs проходят в Латвии ежегодно с 2014 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в Латвии состоялись аналогичные масштабные маневры Namejs 2025.
Канада решила сохранить свой военный контингент в прибалтийской республике до 2029 года.
В августе латвийское министерство обороны подтвердило украинское происхождение сбитого над страной беспилотника.