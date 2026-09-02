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Эрдоган назвал плодотворными переговоры с Путиным по Украине
Президент Турции Эрдоган оценил итоги встречи с Путиным в Бишкеке
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил недавние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, особо отметив откровенную атмосферу при обсуждении ситуации на Украине.
Турецкий лидер поделился впечатлениями от недавней беседы, передает РИА «Новости».
«Мы провели двустороннюю встречу с господином Путиным. В ходе этой встречи у нас также была возможность обсудить, в частности, события на Украине, и она оказалась весьма плодотворной. Встреча прошла в очень-очень откровенной атмосфере», – рассказал политик во время перелета из Бишкека.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры двух стран провели двусторонние переговоры на полях саммита ШОС в столице Киргизии.
Беседа политиков продолжалась около полутора часов.
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