Герои спецоперации рассказали о значении российской гвардии для новых поколений

Tекст: Ольга Иванова

«День российской гвардии – это повод не только поздравить с праздником, но и вспомнить нашу историю», – отметил Герой России Станислав Кочев.

По его словам, за каждым гвардейским полком стоят судьбы реальных людей: от солдат петровского времени до ветеранов современных горячих точек. Передавая молодежи знания об их поступках, общество воспитывает мужество, товарищество и ответственность за страну.

Герой России Максим Шоломов добавил, что 2 сентября страна благодарит действующих военнослужащих и ветеранов гвардии. Он подчеркнул, что парады и встречи с ветеранами напоминают о ценности долга, мужества и безопасности. Служба в таких войсках, связанная с постоянным напряжением, развивает железную выдержку и умение доводить начатое до конца.

Кавалер ордена Мужества Денис Диденко назвал гвардейское звание высочайшей планкой, требующей ежедневного подтверждения. Он отметил, что служба в элитных частях формирует лидерские качества, учит быстро принимать решения и брать на себя ответственность в критических ситуациях. По его мнению, эти навыки помогают в любом деле и мирной жизни.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем российской гвардии.

Участник программы «Время героев» Станислав Кочев стал депутатом Госсовета Республики Коми.

Подполковник Максим Шоломов вошел в состав второго потока этой президентской кадровой программы.