Множество русских людей, которые пришли почтить греческого святого – важное свидетельство единства Церкви, того, что мы прежде всего православные христиане, а потом уже греки, русские или люди каких-то еще языков и племен.2 комментария
Герои спецоперации рассказали о значении российской гвардии для новых поколений
Герои спецоперации Станислав Кочев и Максим Шоломов, а также кавалер ордена Мужества Денис Диденко поздравили военнослужащих с Днем российской гвардии и рассказали о значении гвардии для новых поколений.
«День российской гвардии – это повод не только поздравить с праздником, но и вспомнить нашу историю», – отметил Герой России Станислав Кочев.
По его словам, за каждым гвардейским полком стоят судьбы реальных людей: от солдат петровского времени до ветеранов современных горячих точек. Передавая молодежи знания об их поступках, общество воспитывает мужество, товарищество и ответственность за страну.
Герой России Максим Шоломов добавил, что 2 сентября страна благодарит действующих военнослужащих и ветеранов гвардии. Он подчеркнул, что парады и встречи с ветеранами напоминают о ценности долга, мужества и безопасности. Служба в таких войсках, связанная с постоянным напряжением, развивает железную выдержку и умение доводить начатое до конца.
Кавалер ордена Мужества Денис Диденко назвал гвардейское звание высочайшей планкой, требующей ежедневного подтверждения. Он отметил, что служба в элитных частях формирует лидерские качества, учит быстро принимать решения и брать на себя ответственность в критических ситуациях. По его мнению, эти навыки помогают в любом деле и мирной жизни.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих с Днем российской гвардии.
Участник программы «Время героев» Станислав Кочев стал депутатом Госсовета Республики Коми.
Подполковник Максим Шоломов вошел в состав второго потока этой президентской кадровой программы.