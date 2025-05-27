Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни тысяч людей. Что с ними будет?6 комментариев
На второй поток президентской программы «Время героев» отобраны 85 человек
Второй поток президентской программы «Время героев» начнет обучение в июне, в его состав вошли 85 человек с выдающимися боевыми заслугами и управленческим опытом.
Второй набор слушателей президентской программы «Время героев» начал обучение, сообщает официальный сайт программы. На этот раз приняли участие 85 человек, отобранных из числа прошедших тестирования, проявивших значительный управленческий опыт и отмеченных воинскими заслугами. В число слушателей вошли участники СВО, выпускники онлайн-программы и те, кто не завершил отбор на первом потоке.
Среди новых слушателей – Герои России, кавалеры ордена Мужества и представители офицерского состава. Подполковник Максим Шоломов, несмотря на тяжелое ранение при эвакуации, продолжал командовать взводом до последнего. Капитан Расим Баксиков из легендарного экипажа танка «Алеша» лично управлял машиной в неравном бою, обеспечив победу над значительно превосходящими силами противника.
Второй поток включает пять женщин, все они отмечены государственными наградами. Капитан Анастасия Косова обеспечила анестезиологическое сопровождение и спасла жизни более 700 военных. Старший лейтенант Юлия Муллагалиева награждена медалями за отвагу и спасение погибавших.
В программе участвуют также офицеры, проявившие себя в обороне стратегических позиций, освобождении населенных пунктов и организации успешных операций. Генерал-майор Тимур Курилкин отличился при освобождении Мариуполя и других городов Донбасса. В состав участников вошли также медики и командиры, показавшие выдающиеся результаты и опыт в управлении.
Как отмечается на сайте, программа предполагает обучение управленческим навыкам и дальнейшее профессиональное развитие героев спецоперации.