Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.0 комментариев
Китайцы разработали метод обнаружения подлодок магнитным полем
Китайские ученые научились выявлять подлодки через возмущения магнитного поля
Китайские ученые нашли способ обнаруживать подводные лодки, используя магнитное поле, создающееся при движении судна в воде, что позволяет выявлять подлодки даже с бесшумными двигателями.
Китайские ученые из Северо-западного политехнического университета разработали новый метод обнаружения подводных лодок, используя магнитное поле, передает РИА «Новости».
Это магнитное поле формируется в результате движения подлодки в воде и взаимодействия ионов в морской воде с геомагнитным полем Земли. Гонконгское издание South China Morning Post сообщает, что команда исследователей смоделировала так называемый след Кельвина, который создается подводными лодками и вызывает слабое, но обнаруживаемое магнитное поле.
Исследования, опубликованные в журнале Харбинского инженерного университета, показывают, что увеличение скорости подлодки на 2,5 метра в секунду может увеличить интенсивность магнитного поля в 10 раз. Снижение глубины на 20 метров удваивает силу поля. Также выяснилось, что более длинные подводные лодки создают более слабые магнитные поля, в то время как лодки с широким корпусом усиливают их.
Отличие нового метода от традиционной эхолокации в том, что современные подлодки научились уклоняться от обнаружения за счет звукопоглощающих покрытий и использования бесшумных двигателей. Однако магнитные волнения, создаваемые движением подлодки, сохраняются долгое время после ее прохода, оставляя следы в «магнитной ткани океана». Это открывает новые возможности для обнаружения подводных лодок, которые ранее могли бы оставаться незамеченными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай создал первый в мире глубоководный радар для обнаружения самолетов, разработал дрон для разведки и ударов под водой и в воздухе, а также создал сверхточные атомные часы для военных целей.