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В Nvidia приготовились сместить гендиректора Хуанга из-за скандала со шпионкой
WSJ: В Nvidia запланировали увольнение гендиректора Хуанга
Совет директоров американской корпорации Nvidia приготовился отправить в отставку основателя и генерального директора Дженсена Хуанга по итогам расследования его связи с предполагаемой китайской шпионкой.
Руководство компании запланировало провести заседание в среду, чтобы решить дальнейшую судьбу главы корпорации после выявления двух случаев супружеской измены с его стороны, пишет The Wall Street Journal.
Уход Дженсена Хуанга завершит эпоху развития корпорации. Под его руководством компания стимулировала глобальный бум искусственного интеллекта, а основатель Nvidia превратился в геополитическую звезду.
Как пишет WSJ, в случае его увольнения одной из самых дорогих мировых компаний потребуется новый лидер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посол США в Китае Пердью назвал скандал с Хуангом серьезным испытанием для двусторонних отношений. Reuters сообщило о руководящих постах фигурантки шпионского дела Элис Хуанг в инвестиционной компании Шанхая.
В понедельник МИД КНР отверг обвинения в китайском шпионаже в отношении руководителя Nvidia.