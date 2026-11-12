В Nvidia приготовились сместить гендиректора Хуанга из-за скандала со шпионкой

WSJ: В Nvidia запланировали увольнение гендиректора Хуанга

Tекст: Катерина Туманова

Руководство компании запланировало провести заседание в среду, чтобы решить дальнейшую судьбу главы корпорации после выявления двух случаев супружеской измены с его стороны, пишет The Wall Street Journal.

Уход Дженсена Хуанга завершит эпоху развития корпорации. Под его руководством компания стимулировала глобальный бум искусственного интеллекта, а основатель Nvidia превратился в геополитическую звезду.

Как пишет WSJ, в случае его увольнения одной из самых дорогих мировых компаний потребуется новый лидер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посол США в Китае Пердью назвал скандал с Хуангом серьезным испытанием для двусторонних отношений. Reuters сообщило о руководящих постах фигурантки шпионского дела Элис Хуанг в инвестиционной компании Шанхая.

В понедельник МИД КНР отверг обвинения в китайском шпионаже в отношении руководителя Nvidia.