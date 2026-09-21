В сложившейся ситуации по урегулированию на Украине у Трампа есть два варианта действий. Первый – попытаться продавить Украину, используя все имеющиеся рычаги. Второй – не давить, не убеждать и не угрожать, а просто отойти в сторону. Дать всем время.0 комментариев
США и Китай договорились о диалоге по развитию искусственного интеллекта
США и Китай создали механизм для обсуждения развития искусственного интеллекта
США и Китай договорились о создании механизма по обсуждению вопросов, связанных с развитием технологий искусственного интеллекта, заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент.
Договоренность была достигнута в ходе встречи Бессента с вице-премьером Китая Хэ Лифэном в Нью-Йорке. Переговоры прошли в преддверии визита в Вашингтон председателя КНР Си Цзиньпина и его встречи с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости».
Министр отметил важность начала диалога и сообщил, что следующая встреча в рамках созданного механизма «Диалог об ИИ» может состояться через два месяца. По его словам, Вашингтон стремится взять под контроль риски, связанные с ИИ, включая угрозы со стороны негосударственных игроков и возможное создание биологического оружия, пишет Financial Times.
Китайская сторона, по информации неназванного американского чиновника, больше обеспокоена контролем за самой технологией.
Си Цзиньпин прибудет в Вашингтон 24 сентября. Ранее, в мае, Трамп посетил Пекин с делегацией американского бизнеса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Конгресс США объединился ради регулирования искусственного интеллекта.
В начале месяца советник президента России Антон Кобяков отметил, что США уступают инициативу Китаю в этой области.
В конце лета Китай разработал около 200 стандартов для искусственного интеллекта.